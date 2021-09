Ivana Icardi va presentando de a poco a su hija Giorgia, beba que tuvo con su pareja Hugo Sierra. La hermana de Mauro está chocha con ser madre y así lo expresó en redes sociales.

La influencer rosarina subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece junto a su prometido sosteniendo a la pequeña Giorgia con la playa y el mar de fondo. Le puso el título “La mia famiglia”.

Ivana Icardi, Giorgia y Hugo Sierra. (@ivannaicardi) @ivannaicardi | Instagram

Rápidamente la foto, tomada en Palma de Mallorca, donde reside, se volvió viral, y en cuestión de horas recibió cientos de comentarios positivos y unos 70 mil me gusta. La niña nació a principios de agosto y sus padres la presentaron en sociedad en una entrevista exclusiva con una revista española. De ahí que recién ahora la muestren masivamente al público.

La respuesta de Ivana a las críticas por cómo alimenta a su hija Instagram

Días atrás, la joven de 26 años levantó polémica al mostrarse a favor del uso de leche de fórmula para la recién nacida. “Le doy las dos cosas. Básicamente porque si le diera solo pecho dependería todo el tiempo de mí. Y yo estaría seca, hecha polvo, sin vida y seguramente llorando por los rincones con todo lo que come esta bebé”, dijo Ivana, para justificar su decisión maternal.

La ex participante de Gran Hermano España recibió duras críticas de algunas de sus seguidoras, que defendieron la lactancia materna. Ante eso, respondió enojada la herma del jugador del PSG: “Ya empezamos…Estoy hablando de mí, de mi hija, de mis ganas, de mi vida, de mi tiempo y de mi forma de verlo... Ni que porque yo dijera esto las futuras madres se vayan a echar para atrás en darle el pecho a sus bebés”.

“Que tampoco soy la diosa de la maternidad, a la que hay que rendirle culto... Creo que es más frustrante para las mujeres que no pueden dar el pecho o no les da la gana que las hagan sentir una mier... por no dárselo o que tengan que escuchar que el pecho es lo mejor para el bebé”, cerró Ivana.