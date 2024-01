Internaron al "Pocho" Lavezzi por una supuesta sobredosis en una clínica de Buenos Aires

Ezequiel “Pocho” Lavezzi, que recientemente protagonizó un confuso episodio en Uruguay en el que terminó hospitalizado, estaría internado en una clínica de Buenos Aires tras una recaída en sus problemas de adicción.

Fue el periodista Luis Ventura el que dio la noticia y afirmó que el deportista “tuvo una sobredosis” y se encuentra en la Clínica Zabala ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su pareja.

“Su internación fue ingresada a las 16.17. Esto es una información confirmadísima. El internado es Ezequiel Pocho Lavezzi, que hace pocas semanas fue internado en Punta del Este con un diagnóstico no muy claro”, comenzó diciendo Ventura.

Y agregó: “Esto fue una polémica muy parecido a lo que pasó con Maradona. El Pocho ingresa hoy al Sanatorio Zabala, donde se encuentra internado en el tercer piso en terapia intensiva. Sólo su novia Natali Borges se encuentra con él”.

Ezequiel lavezzi irá a un centro de recuperación de adicciones

Según trascendió, en las últimas horas “Pocho” firmó a sus familiares cercanos un permiso de internación para ser trasladado a posteriori a un centro especializado de recuperación de adicciones.

Vale mencionar que, si bien trascendió que su internación fue motivada por una sobredosis, no hay un parte médico que lo corrobore hasta el momento y el círculo familiar del ex jugador de la Selección, si bien no desmintió a Ventura, tampoco confirmó la información.

¿Qué le pasó al pocho lavezzi en punta del este?

En un episodio confuso y por el cual se desconocen los detalles, Ezequiel “Pocho” Lavezzi debió ser trasladado a un centro médico en Punta del Este en diciembre del año pasado. Según trascendió estaba en una fiesta y en circunstancias poco claras resultó herido.

En un principio se dijo que había sido apuñalado por un familiar, pero luego su familia y el parte del sanatorio desmintieron la información y dijeron que era una lesión en un omóplato. Sin embargo, no trascendieron más datos sobre el episodio.