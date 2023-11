Intento de abuso en inferiores de Newell’s: condenaron al ex árbitro Martín Bustos y seguirá libre

El ex árbitro de fútbol Martín Bustos fue condenado este martes a tres años de prisión condicional y reglas de conducta, por hechos de abuso a jugadores de las inferiores del club rosarino Newell’s Old Boys. El hombre no quedará preso, pero aguarda por otro juicio por un caso de corrupción de menores.

Bustos, que fue detenido en 2019, está acusado de dos hechos de grooming en calidad de autor y en grado consumado, por haberse contactado con chicos menores de edad ligados al fútbol con el propósito de atentar contra su integridad sexual. Para eso, utilizaba identidades falsas y se hacía pasar por masajista deportivo.

Bustos fue hallado culpable y condenado a tres años de prisión condicional. También le impusieron reglas de conducta: fijar residencia en Trenque Lauquen, someterse al patronato de liberados de la provincia de Buenos Aires, abstenerse de abusar de estupefacientes y bebidas alcohólicas, imposibilidad de contactarse con niños, niñas y adolescentes bajo ninguna circunstancia y someterse un tratamiento psicológico.

¿Cómo contactaba martín bustos a sus víctimas?

Según consta en la causa, Bustos se hacía pasar por masajista para entrar en contacto con los menores, logrando entablar conversación con chicos de la pensión que el club Newell’s tiene en la ciudad. Bajo un falso nombre y utilizando un perfil comercial de Instagram engañoso, el hombre intentó convencer a un chico de 14 años de concretar un encuentro al que debía llevar más compañeros.

Para encubrir su delito le recomendó: “Si dicen que van a un masajista, capaz que les hacen bardo; de última, digan que tienen el cumpleaños de una amiga y listo”. En otro intercambio, donde se identificaba como kinesiólogo, expresó: “No tengo problema de ir a la pensión. El tema es que no me van a dejar entrar”.

El árbitro Martín Bustos, implicado en el escándalo por abuso de menores en Independiente.

Al momento de ser detenido, el ex réferi tenía en u poder preservativos y geles íntimos, pero nada relacionado a la kinesiología ni los masajes deportivos. Además, las pericias a su teléfono recabaron más de 100 contactos de chicos menores de clubes de Buenos Aires.

¿Qué relación tiene martín bustos con el caso de los abusos en independiente?

Cabe destacar que Bustos ya había sido detenido en Buenos Aires por situaciones similares. En 2018, luego de que se hiciera público el caso de los abusos en las inferiores de Independiente, el ex árbitro quedó involucrado como uno de los adultos que ofrecía botines y ropa a cambio de sexo a menores.

Abusos en Independiente: la justicia cree que hay una red que opera en más clubes

El hombre fue excarcelado luego de que la causa fuera recaratulada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, en una polémica resolución que sostuvo que los abusos habían sido con consentimiento de las víctimas. Luego de esto, Bustos comenzó a buscar chicos en Rosario.