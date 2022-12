Impecable: Antonela Roccuzzo se sumó a la tendencia de los vestidos “cut out” y brillos

La familia Messi revolucionó Rosario el miércoles por la noche, pero quién se robó todas las miradas fue Antonela Roccuzzo. Al igual que para Navidad, la esposa de Lionel Messi volvió a apostar a los vestidos con aperturas, pero esta vez para disfrutar de la fiesta de 15 de una de sus sobrinas.

Últimamente, los looks que elige la rosarina acaparan la atención y esta vez no fue la excepción: eligió un vestido cut out negro, largo y al cuerpo, con brillos en los bordes, que le daban el toque ideal para esta fiesta familiar.

Además, a la hora de elegir cotillón, Roccuzzo no dudó en buscar algo que acompañe su look (casi) total black: una gorra negra con tachas plateadas. El detalle que aún no se conoció fue que usó en los pies, ya que en el video que compartió Rubén “Cacho” Deicas se la puede ver descalza disfrutando de la música de Los Palmeras.

Por qué Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no fueron al casamiento de Tagliafico y Caro Calvagni

Esta fiesta de cumpleaños de una de sus sobrinas fue el motivo por el cual el capitán de la Selección Argentina y su esposa no formaron parte de los festejos de casamiento, que organizaron en Buenos Aires, Nicolás Tagliafico y Caro Calviagni.

La familia Messi está aprovechando cada minuto en Rosario para disfrutar de su familia, luego de un mes muy movido y emocionante; por eso optaron por ausentarse del casamiento, pero disfrutar con los suyos bailando al ritmo de Los Palmeras y recibiendo el cariño de la gente.