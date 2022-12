Nico Tagliafico y Caro Calvagni hicieron un famoso challenge de TikTok y los fanáticos enloquecieron

Nico Tagliafico está viviendo un gran momento a nivel profesional luego de haberse coronado campeón del Mundial Qatar 2022 junto a la Selección Argentina. El jugador fue una pieza clave que reemplazaba a Marcos Acuña y tuvo un rol muy importante en la final. Sin embargo, las buenas noticias no solo vienen del lado del fútbol, ya que Nico está a horas de celebrar su casamiento.

El jugador argentino está en pareja con Caro Calvagni hace más de ocho años. La pareja se conoció por Facebook en 2014 y después de su primer encuentro cara a cara se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro. Caro decidió acompañarlo en cada paso y finalmente sellaron su amor en diciembre de 2021 cuando dieron el “Sí” acompañados de su círculo más íntimo.

Nico y Caro el día que dieron el sí. Foto: Instagram

Sin embargo, Calvagni venía contando en su cuenta de Instagram que se casaba este año y la confusión reinó entre sus seguidores. Pero se encargó de aclarar que en realidad se trataba del mega festejo que tendría para celebrar la unión que sellaron hace un año. La fiesta se hará el 27 de diciembre y los fanáticos esperan poder ver la intimidad del festejo.

Nicolás Tagliafico junto a Caro Calvagni tras consagrase campeón.

El video de Nico Tagliafico y Caro Calvagni bailando una canción brasilera

Nico y Caro son una pareja muy activa en las redes sociales, sobre todo porque Calvagni es una auténtica influencer. En las últimas horas y tras los festejos de navidad, la pareja compartió un video en TikTok bailando “Tubarão Te Amo”, una canción brasilera que tiene uno de los challenges más bailados de la plataforma.

Nico y Caro preparan una espectacular fiesta para celebrar su boda. Foto: Instagram

La pareja intentó seguir los pasos pero no se los veía muy convencidos de lo que estaban haciendo. Sin embargo, las risas no faltaron y el video ya superó las 2.6 millones de reproducciones en la red social. Incluso, tiene más de 395 mil likes y miles de comentarios. “Está mal pero no tan mal”, escribió Caro en la descripción.

“¿Todo bien vas a hacer Tagliafico? Sos crack, hermosa pareja”, “Dibujante, bailarín, buen novio, qué más se le puede pedir al mejor lateral de la Selección”, “El que es campeón del mundo baila como quiere”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.