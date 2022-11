Hernán Galíndez tras el Mundial de Qatar 2022: “No merecíamos terminar así”

Después de la eliminación de Ecuador en la fase de grupos, Hernán Galíndez se lamentó este jueves por los resultados del Mundial de Qatar 2022. A partir de la derrota ante Senegal en la última fecha, el arquero expresó: “Creo que no merecíamos terminar así”.

“La tristeza es tan grande porque creo que es injusto lo que pasó”, afirmó el exfutbolista de Rosario Central. A continuación, manifestó: “Queríamos llegar mucho más lejos. Perdón por no poder lograrlo”.

Galíndez apuntó que “la vida no siempre es justa” y añadió: “Seguramente todos pasamos por algo que no deberíamos haber pasado”. No obstante, agradeció el “apoyo, cariño y respeto” de la hinchada de Ecuador.

“Se terminó una etapa única en mi vida, que esperé mucho tiempo. Siempre voy a estar agradecido especialmente a Dios por haberla vivido”, expresó el rosarino de 35 años. De esta forma trazó el balance de la participación de La Tri, que tuvo muchas chances de clasificar a octavos de final.

A pesar de la eliminación, Galíndez aseguró que el plantel “hizo todo para defender los colores” del equipo. “Ecuador es mi país y siempre lo voy a defender con todo lo que tenga para hacerlo”, enfatizó.

¿Cómo le fue a Hernán Galíndez en el Mundial de Qatar 2022?

En su primera participación en una Copa del Mundo, Hernán Galíndez tuvo asistencia perfecta a los tres partidos de Ecuador. Su debut en el torneo fue nada menos que en la inauguración e hizo su parte en la victoria sobre Qatar, la selección anfitriona.

El ex Quilmes fue citado a la selección ecuatoriana por primera vez en 2020. Foto: AP

Si bien terminó con la valla invicta en la primera fecha, el exarquero canalla finalizó su participación en el torneo con tres goles en contra. El primero lo recibió en el empate con Países Bajos y luego llegó el doblete de Senegal que incluyó el penal convertido por Ismaila Sarr.

Nacido el 30 de marzo de 1987 en suelo argentino, Galíndez obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en 2017. Tras haber disputado las eliminatorias y la Copa América 2021 de Brasil, se convirtió en el primer jugador naturalizado que disputó un Mundial como parte de La Tri.