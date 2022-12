Hasta las lágrimas: así vivió Antonela Roccuzzo el tercer gol Argentina ante Francia

El final menos deseado, pero en el futbol dicen que si no se sufre no vale: Argentina, campeón del Mundo de la mano de Lionel Messi y Scaloni. Los penales hicieron que la Scaloneta quede en la historia del futbol mundial. Mucho sufrimiento que se selló con un grito de desahogo y lágrimas, de emoción, claro; de esto no quedó ajena Antonela Roccuzzo, que rompió en llanto con el tercer tanto de Messi, y que sufrió cada penal.

De penal Messi abrió el marcador en la final ante Francia, a los 36′ estiró la cuenta Ángel Di María; pero en el segundo tiempo la sobra de Mbappe hizo que la ilusión de los argentinos se vea truncada; aunque solo por un rato y nos fuimos al alargue.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Lionel Messi (C) of Argentina celebrates with teammates after winning the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Tolga Bozoglu Foto: Tolga Bozoglu

Seguimos sufriendo, hasta que en la segunda parte Lionel Messi estampó el tercer tanto; este gol hizo que toda su familia, encabezada por Antonela Roccuzzo, rompiera en llanto desde la tribuna.

Y nuevamente el 10 francés nos quitó la sonrisa y estiró la final hasta los penales. Pero el fútbol tenía una deuda con Messi, y en los penales, gracias a un inmenso Emiliano Martínez, la Selección Argentina se quedó con la Copa del Mundo y todo el país enloquece.

Todos los títulos de Lionel Messi, una leyenda viviente del futbol

Con las tres camisetas, supo cosechar los siguientes trofeos en orden cronológico: