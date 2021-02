El representante del arquero Jorge Broun, Roberto Sanjuan, se quejó porque Gimnasia y Esgrima de La Plata le “cambió los números” a Rosario Central en la negociación por el futbolista y “ahora pide 250.000 dólares”.

“Gimnasia nos cambió los números y a Central, que le costaba conseguir el dinero en principio, se le complicó. Antes pedían 130 mil dólares y ahora quieren 250 mil, una locura”, apuntó el empresario en la previa a una reunión con los directivos rosarinos.

“El presidente no nos atiende el teléfono y no da la cara. No sé con quién hablar en Gimnasia para definir la salida del futbolista”, acusó Sanjuan en radio La Red. Rosario Central se inclinó por Broun en la carrera por ocupar el arco “canalla” y en la que estuvo el ecuatoriano Alexander Domínguez (Vélez) en carpeta.

De hecho, Gimnasia incorporó en los últimos días Rodrigo Rey, con pasado en Godoy Cruz, para sustituir a “Fatura” Broun, aunque la realidad parece haber cambiado. “Central buscará la manera de acercarse al número pero le cuesta. Y si no, Jorge se quedará hasta junio en Gimnasia. Ya habló con el entrenador y se quedará a pelearla. Ojalá que no se así y que se haga la transferencia”, concluyó.

El conjunto rosarino, dirigido por Cristian “Kily” González, continúa con su puesta a punto en Arroyo Seco, con la incorporación del delantero Marco Ruben.