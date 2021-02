La cuarta temporada de Paulo Gazzaniga en Tottenham Hotspur no arrancó de la mejor manera y por eso este martes se confirmó su regreso al fútbol español. El arquero santafesino se incorporó a Elche hasta mediados de año, según informó oficialmente el club londinense.

El futbolista de 29 años nació en Argentina pero comenzó su carrera en Europa, primero en Gillingham y luego en Southampton. En 2016 tuvo un breve paso por Rayo Vallecano y después recaló en el equipo en el que llegó a disputar la final de Champions League de 2019 bajo la dirección de Mauricio Pochettino, también oriundo de Murphy.

Ya a las órdenes de José Mourinho, el jugador no tuvo continuidad en la primera parte de la temporada y por eso se fue a préstamo a Elche.

El arquero jugó un partido en el seleccionado argentino citado por Lionel Scaloni, el 20 de noviembre de 2018, cuando ingresó a los 59 minutos por Gerónimo Rulli en un amistoso contra México. En ese encuentro mantuvo la valla invicta y tuvo dos tapadas clave en el triunfo por 2 a 0.

Elche es dirigido por el argentino Jorge Almirón y en el plantel juegan sus compatriotas Iván Marcone (ex Arsenal, Lanús y Boca), Emiliano Rigoni (ex Belgrano de Córdoba e Independiente), Lucas Boyé (ex River y Newell’s Old Boys), Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata), Juan Sánchez Miño (ex Boca, Estudiantes de La Plata e Independiente) y el arquero Diego Rodríguez (ex Independiente, Rosario Central, Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero).

El equipo está en zona de descenso anteúltimo con 17 puntos, uno arriba del último Huesca y a dos de Alavés, que por ahora zafa de perder la categoría.