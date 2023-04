Gabriel Heinze analizó la derrota de Newell’s y puso la mira en el debut de la Copa Sudamericana

La derrota de Newell’s el viernes ante Estudiantes por la fecha nueve de la Liga Profesional caló profundo en el ánimo del DT Gabriel Heinze. Entre preocupado y extrañado, el entrenador leproso reconoció que el equipo no compitió “en absolutamente nada” y tuvo un rendimiento muy por debajo de lo demostrado la fecha anterior.

“El equipo no compitió en absolutamente nada, en ningunos de los aspectos que nos hemos propuestos: ni con balón ni sin balón ni con presión ni en nada. El adversario nos ha superado en todo”, empezó diciendo el “Gringo”.

Para Heinze, La Lepra no estuvo a la altura de Estudiantes y el equipo de La Plata no le tuvo piedad. Con una goleada de 3 a 0, el DT reconoció que el rendimiento fue bajo: “no pudimos dar tres pases seguidos”. Con esto, el entrenador tendrá pocos días para analizar los cambios y estrategias para mejorar el desempeño sobre los partidos que siguen.

Algo que sí dejó en claro el Gringo es que sólo pondrá en el campo a los jugadores que, de aquí en adelante, le demuestren que pueden aportar a un resultado favorable.

¿Qué expectativas tiene heinze sobre los futuros compromisos de newell’s?

Cuando le preguntaron si estaba preocupado por el futuro de Newell’s expresó: “Con respecto a los próximos partidos no me alarma nada. Sí que me preocupa este comportamiento ante Estudiantes que debemos saber cuáles fueron las consecuencias porque veníamos de un comportamiento totalmente distinto. No hablo de resultados porque es consecuencia de lo que uno trata de hacer”.

“Voy a analizar al rival, a ver cómo se recuperan los jugadores y pondré a los que crean que pueden sacar el partido adelante. Pienso en el partido del martes, después afrontaremos el que viene de la misma manera”, agregó Heinze refiriéndose al debut de la Copa Sudamericana contra Audax Italiano y restándole implicancias al clásico rosarino de cara a la semana que se acerca.

“Esto es fútbol, el que no entienda eso, se quedará al margen”, aclaró refiriéndose al poco tiempo que tendrá el equipo para recuperarse antes del derby rosarino con su rival Rosario Central. “No me preocupa la seguidilla y el poco tiempo, esta profesión es así y trato de hacérselo entender a ellos. Toca esto y ya está, no me preocupa”.