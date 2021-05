Familiares de Edgardo Giménez, el comerciante asesinado en 2014, se encadenaron en Gobernación ante la fuga de la cárcel de Piñero del asesino, Carlos D’Angelo.

Los padres y la hermana de Giménez, asesinado en su negocio en un intento de robo el 30 de octubre de 2014 en Granadero Baigorria, consideraron que hubo fuerte complicidad de Asuntos Penitenciarios en la huida del criminal.

“De Piñero no sale nadie si no te dejan, es imposible que no haya habido complicidad del Servicio Penitenciario”, dijo Gabriela a Radio 2, en relación a la insólita fuga de dos internos del penal, entre ellos D’Angelo.

Cabe resaltar que este delincuente fue condenado a 23 años de prisión por numerosos delitos, entre ellos el asesinato de Giménez. Al enterarse de la noticia, los allegados a la víctima se encadenaron en la puerta de la sede de Moreno y Santa Fe, y luego se reunieron con el titular de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez.