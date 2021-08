“El 6 de agosto de 2013 explotó un edificio en Rosario”, comienza el relato de Adrián, hermano de Débora Gianangelo, una de las víctimas fatales de la tragedia que sacudió a la ciudad. Ellos son la única familia querellante en el Juicio de Salta 2141, y piden el apoyo de la sociedad en busca de justicia por las 22 muertes.

Adrián Gianangelo pide difundir su relato ya que “mataron a 22 personas, hubo 11 imputados, queda una familia querellante y no hay NADIE preso”. En un hilo de Twitter, ilustrado con fotos del Bombero y fotógrafo Gustavo Ruarte, explicó lo que sucedió esa trágica mañana de agosto.

“El edificio entero tenía serios problemas de gas. Las hornallas no daban más, el calefón no tenía válvula de seguridad y dos gasistas constataron que la estufa tenía pérdidas, no había rejillas de ventilación”, detalla el hermano de Débora y adjunta fotos de una cocina en condiciones deplorables.

El día anterior, fue al edificio y vio a un gasista en el lugar: estaba “martillando una rosca, sacando un medidor, colocando un repuesto casero y pintando de amarillo un caño que estaba negro”. Luego de esto, se dijo que “no había perdidas y lo habilitaron”.

La explosión sucedió y 22 personas murieron producto de la magnitud de este episodio; entre ellos Débora que fue encontrada sin vida 48 horas después. La joven murió por asfixia ya que no pudo salir del edificio. “48 horas bajo los escombros por la inoperancia y el querer ahorrar plata por parte de los imputados”, relata Adrián.

En el juicio hubo 11 imputados:

Osvaldo Carlos García (Gasista) “quien manipuló el regulador de gas que generó la fuga masiva que produjo la explosión”.

Pablo Miño (Ayudante del gasista).

Norma Bauer (integrante de la administración).

Carlos Repupilli (asesor jurídico e integrante de la administración).

Mariela Calvillo (administradora del consorcio).

José Luis Allala (Gasista que intervino en el edificio días previos al hecho).

Gerardo Bolaño.

Guillermo Oller.

Luis Curaba (Reclamistas de Litoral Gas).

Claudio Tonucci (Jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas).

Viviana Leegstra (Gerente técnica de Litoral Gas).

De estas personas, el único condenado fue el gasista como autor penalmente responsable de estrago culposo agravado, el resto de los acusados fueron absueltos. La familia Gianangelo, como gran parte de la sociedad, consideran a este fallo “vergonzoso”. Carlos García fue condenado a cuatro años de prisión.

Ahora los familiares de Débora recurrirán a la Corte Suprema de Santa Fe “porque la fiscal nos soltó la mano, no presento el recurso de inconstitucionalidad por ende se bajó de la causa que sostuvo por siete años y fue elevada a juicio con el conforme de los jueces de instrucción”.

Es por eso que a ocho años de la tragedia que conmocionó a Rosario, se sigue pidiendo justicia por las 22 víctimas. “¡No podemos normalizar la impunidad!”, resalta la familia que este viernes encabezará un acto virtual.