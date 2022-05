A una fecha del final de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional 2022, Rosario Central perdió con Huracán y quedó último en el grupo B. En contexto, Emiliano Vecchio volvió a jugar después un mes y opinó: “Nos da vergüenza la posición en la que estamos, pero hay que ser hombres y poner la cara”.

El enganche había quedado afuera del equipo después del debut del entrenador Leandro Somoza ante Tigre. “Desde el primer momento que llegó, propuso un método de trabajo y lo acepté sin problemas”, afirmó el futbolista sobre su relación con sucesor de Cristian “Kily” González.

Así como desmintió conflictos con el director técnico, el mediocampista se lamentó por la mala campaña de Rosario Central. “Estamos últimos en la tabla porque hicimos más cosas malas que buenas”, sentenció a modo de balance.

Pasado un mes sin minutos en cancha, Vecchio expresó: “No hablé, no dije nada. Me dediqué a trabajar, a hacer lo mío”. A continuación, señaló que “cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace lo que dice” en el club.

“Siempre he sido profesional y me he brindado al máximo. Pienso quedarme mucho tiempo, independientemente de los resultados no sean los que nosotros esperamos”, añadió el ex Colo Colo sobre su futuro.

Vecchio tiene contrato con Rosario Central hasta diciembre de 2023. A pesar de que la situación actual es mala y se espera el retiro de Marco Ruben cuando termine este torneo, anticipó: “Voy a seguir poniendo la cara hasta que ya no pueda más”.