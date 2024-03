Elegancia for export: Lionel Messi sorprendió a sus fanáticos con una exótica sesión de fotos

No caben dudas que Lionel Messi es una estrella en todo el mundo. Lejos de Argentina, pero a la espera de vestir la camiseta de la Selección para la Copa América 2024, la Pulga sorprendió a sus fans con un particular atuendo que da cuenta de su influencia en un país muy alejado del que lo vio nacer: Arabia Saudita.

El jugador del Inter Miami tiene un acuerdo comercial con ese país, del cual también es embajador turístico, por lo que ya lo visitó en repetidas ocasiones junto con su familia, siendo una de las más recordadas el viaje relámpago que hizo en plena sanción, en el ocaso de su estadía en el club francés París Saint-Germain.

Messi tiene un gran vínculo con Arabia Saudita

Recientemente, Leo sorprendió a sus fans con una sesión de fotos para una marca de indumentaria saudí llamada Sayyar, que lo convirtió en embajador. Para esto, el jugador tuvo que vestirse con ropas típicas: un thobe blanco y un shemagh cuadrillé en color rojo, sostenido por un agal negro.

La firma para la que el rosarino posó destina sus productos al público masculino y, según su página web, comercializa ashmagh, telas y algodones diseñados a partir de un algodón egipcio natural que fue “fabricado con los más altos estándares británicos y los métodos de fabricación internacionales más prestigiosos”.

Messi participó de una campaña para una firma textil Foto: Sayyar.com

La marca árabe eligió el slogan “Lujo, elegancia, todo el tiempo” para la campaña que realizó con Messi e invitó al público a “usar el shemagh al igual que el GOAT (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos, en español)”, tal y como se conoce al ex FC Barcelona.

¿Cuánto sale vestirse como leo messi en la campaña Sayyar para arabia saudita?

Ahora bien, los precios para adquirir un shemagh rondan los 300 riales saudíes, que equivalen a un poco más de $65.000 al cambio actual. Además, la marca tiene otros complementos, entre los que destacan perfumes exclusivos para hombres.