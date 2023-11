El tiempo en Rosario: el sol sale a darle pelea a las nubes en un jueves primaveral

A tono con el clima de primavera en Rosario, la temperatura bajó un poco para despedirse de noviembre, pero el tiempo sigue inestable. El pronóstico anticipa un jueves con bastantes nubes y también contempla la posibilidad de tormentas fuertes antes del primer fin de semana de diciembre.

El día empezó con el cielo despejado, mucha humedad y viento leve desde el sur. Luego de un miércoles en el que la lluvia amagó y pasó de largo, la mañana arrancó con tránsito normal sobre las rutas y accesos a la ciudad, aunque se redujo un poco la visibilidad.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario el jueves 30 de noviembre?

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no promete grandes cambios en cuanto al tiempo en Rosario. De acuerdo al informe, el sol no tiene todas las cartas en la mano este jueves y no hay que descartar algún que otro chaparrón después del mediodía.

El pronóstico para la jornada establece una máxima de 30 grados, ya que el calor cedió bastante terreno en las últimas horas. Al igual que el día anterior, se viene una tarde con el cielo mayormente nublado, mientras que el viento empezará a soplar desde el este durante la noche.

Por último, el SMN anuncia tormentas fuertes este viernes en Rosario. El último día de la semana no pinta bien para las actividades al aire libre, pero luego se espera que el tiempo mejore entre el sábado y el domingo.