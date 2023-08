El puente Rosario-Victoria a oscuras: ¿cuánto costará reponer los cables robados?

Una postal insólita se vio el jueves por la noche en Rosario: el puente que une a la ciudad con Victoria estuvo a oscuras completamente, y los automovilistas tuvieron que circular con mucha precaución. ¿El motivo? Se robaron los cables de energía eléctrica, este paso no fue el único afectado: la zona del Parque de la Cabecera también se transformó en una “boca de lobo”.

La única luz que se veía en el puente estaba ubicada al final del mismo en la zona del peaje. Y pese a que la visibilidad es muy reducida, la circulación no fue interrumpida; solo Gendarmería solicitó que se transite con precaución. Según detalla Somos Rosario, el lugar permanecerá sin luz por tiempo indeterminado.

Cuánto costará reponer los cables robados y que vuelva la luz al puente Rosario-Victoria

“El tránsito no está interrumpido, y hay que apelar a concientizar a la gente que conduzca con cuidado hasta que se haga se hagan los arreglos, especialmente este fin de semana donde se espera mucha circulación”, enfatizó Osvaldo Aymo, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), y agregó: “No tenemos idea de cuando esta situación quede superada. No depende de nosotros”.

Al mismo tiempo, detallaron que de los 60 kilómetros de ruta que unen a Rosario con Victoria, 57 pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos. La zona del peaje también sufrió el impacto del robo del cable de media tensión, pero pudieron seguir operativos gracias al uso de grupos electrógenos.

Según detalla LaCapital, La empresa concesionaria del peaje, Río Uruguay, deberá desembolsar 90 millones de pesos para hacer la reparación; pero exigen garantías a las autoridades ya que los episodios de inseguridad se vienen incrementando desde el mes de junio.