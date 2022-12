“El pibe de las manos negras”: El homenaje a Ángel Di María que logró conmover a su esposa

Sin lugar a dudas Ángel Di María es un crack dentro y fuera de las canchas. Su indiscutible habilidad con la pelota y su determinación fueron fundamentales para ganar la Copa del Mundo; pero “Fideo” lleva consigo otra victoria: la de una historia de superación capaz de conmover al corazón más frío.

Hijo del carbonero del barrio, Di María alternaba entre su pasión por el deporte y ayudar a su papá, ya que si no cubría las ventas de carbón peligraba el plato de comida en la mesa familiar. Su sentido de responsabilidad lo llevó a tomarse en serio la vida y el deporte, y pese a que algunos técnicos le auguraban un futuro difícil por su contextura desgarbada, otros creyeron en él y lo acompañaron hasta volverse profesional.

Tras consolidarse como campeón del mundo con la Selección, el dibujante correntino Will La Beta le hizo un homenaje personal, con una caricatura en la que se lo ve de niño, ayudando a su papá y de grande, como un alquimista capaz de convertir el carbón en oro, llevándole la Copa a su progenitor entre lágrimas.

La caricatura sobre Di María y el mensaje de Jorgelina Foto: @jorgelinacardoso26

El arte llegó a manos de la esposa del jugador Jorgelina Cardoso, que compartió conmovida las imágenes y celebró que la historia de su pareja sirva como ejemplo de superación para las generaciones futuras, con el epígrafe: “No se rindan”.

EL MENSAJE PREMONITORIO QUE DI María LE MANDÓ A SU ESPOSA en la previa a la final de Qatar

Los Di María - Cardoso fueron el grupo más numeroso de familiares en Qatar, se los podía ver siempre juntos y disfrutando de diferentes momentos; el último un almuerzo descontrolado previo a la final ante Francia. Al ser consultada sobre cómo vivió el partido, y más precisamente el gol de su esposo, aseguró: “No lo podía creer, me puse a llorar como una loca”. Y confesó: “Él me había dicho que iba a hacer un gol”.

El chat de Jorgelina Cardoso con Ángel Di María previo a la final del Mundial Qatar 2022 (Captura de pantalla).

A pesar de que Jorgelina también deseaba eso, reconoció que jugar una final y encima hacer un gol, no es algo sencillo. Pero Fideo cumplió y nuevamente nos hizo gritar a todos en una final. “Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo”, fue otro mensaje que mandó el futbolista el sábado antes de la final.

Su esposa le hizo casi, y en caravana todos fueron a alentarlo a la cancha y disfrutar. Aunque admitió que tenía una preocupación: sus suegros. “Me asusté porque los dos tienen problema de presión alta”, contó y confesó la broma que les hacía para descomprimir el momento: “‘No me vas a arruinar la final’, los jodía”.