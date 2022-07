Este jueves el intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló sobre los incendios en la zona de las islas, lo que afecta en la ciudad. Para el funcionario público el problema está enmarcado “en la intencionalidad”.

Actualmente Javkin se encuentra en una “alianza de ciudades” en Baltimore. En diálogo con Radio 2 expresó que la situación es “dramática” porque hoy no se encuentran en una situación como la de años anteriores “donde había una bajante extrema”.

Luego agregó que “hay muchos focos porque todos los días hay nuevos focos. Ahora hay agua y por ende tenemos cortafuegos, pero todos los días hay 20 o 30 focos nuevos”.

Incendios en las islas del delta del Paraná frente a Rosario. Foto: @LuisNazer

Haciendo referencia al tiempo que lleva las quemas en la ciudad, el intendente lamentó que haya una demora judicial, ya que “a esta altura deberíamos dejar de manejarnos con hipótesis y tener detenciones. Hablamos de más de un millón de hectáreas”, atestiguó.

“Mientras no haya detenciones y sanciones directas penales sobre la gente, no vamos a tener freno a esta actividad incendiaria”, aseguró Javkin. El pasado miércoles hicieron una presentación ante el fiscal Kishimoto porque “tenemos la idea de que puede haber medidas directas sobre el terreno. Desde el sábado que estamos trabajando con esto y no vamos a parar, ayer se sumaron Nación y la provincia”, ratificó.

Rosario sufrió la contaminación por el humo procedente de los incendios en las islas del Delta del Río Paraná. Foto: @beatrizpriotti

Para el político esto es un hecho “intencional de daño”, por lo que debe haber “gente presa, investigaciones, causas judiciales”. Además, considera que “si no hay sanción penal y luego económica, no lo vamos a parar”, garantizó.

El intendente pide una ley para proteger las islas. “Necesitamos una ley en serio que proteja las actividades en las islas”, afirmó.