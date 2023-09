El fiscal Matías Edery se defendió de la denuncia que lo relaciona con supuesta testaferro de “Los Monos”

Este viernes, el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, se defendió luego de ser denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por la presunta comisión de delitos de acción pública. El funcionario judicial aseguró que es inocente y que la denuncia es una maniobra con la que intentan perjudicarlo.

“Estoy bien, con la tranquilidad de cuando se actúa sin nada de esconder, es una denuncia más de las que se me hacen. Hay muchas mentiras y tergiversaciones. Hemos llevado a juicio a los criminales más importantes de la ciudad, vivo con custodia, dejan amenazas de que me van a matar a mí, a mi familia”, comentó en diálogo con Radio 2.

¿Cómo es la acusación en contra del fiscal matías edery?

El fiscal quedó denunciado por Socca y Moreno, que desarrollan una investigación por extorsiones atribuidas a Ariel “Guille” Cantero. En su acusación, los pares dan cuenta de un nexo entre Edery y Mariana Ortigala, detenida por sus vínculos con el clan “Los Monos”, que le brindó al acusado datos en calidad de informante.

En este sentido, la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, sostuvo que ella estaba formalmente al tanto de que Edery tenía informantes, aunque aclaró no saber que una de ellas era Ortigala.

Los acusadores ampliaron su denuncia este jueves, alegando que Ortigala no sólo no fue incluida dentro del grupo delictivo liderado por el clan Cantero, sino que fue sumada al programa de protección de testigos y, a partir de ahí, la mujer adquirió cuantiosos inmuebles sin poder justificarlos.

Socca argumentó también que, si Edery está especializado en la estructura de Los Monos, es difícil aceptar que no supiera que Ortigala era testaferro presunta de esa banda y que Vanesa Barrios, madre de los hijos de Guille Cantero, cumple prisión domiciliaria en una casa de la avenida Alberdi que está a nombre de Ortigala.

¿Qué dijo edery sobre la ampliación de la acusación en su contra?

“Se había pedido reserva, el rol de Ortigala era que pasara información, había que resguardar su integridad física. Le ofrecimos hablar antes, ellos decidieron no hacerlo y la expusieron en una audiencia pública. No sé con qué interés, pero hay una evidente intención de dañar mi imagen y ocasionarme un perjuicio. Me he arriesgado mucho para que esta ciudad sea más tranquila, no me hace mella”, destacó.

Mientras tanto, la Fiscal General molinense, María Cecilia Vranicich, ordenó el cese inmediato del uso de la figura del “informante” en toda la provincia y dispuso que su posible reincorporación se aborde en una próxima Junta de Fiscales.