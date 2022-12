El conmovedor gesto de la mamá de Lionel Messi que permitió a una joven ir a la final de Qatar

Un sorprendente gesto de generosidad tuvo como protagonista a Celia, la mamá del crack rosarino Lionel Messi. La mujer se contactó con una joven estudiante de Entre Ríos que hacía voluntariado en Qatar y le regaló la entrada para la final de fútbol del Mundo.

Si bien el hecho sucedió hace días, Maitena, la joven entrerriana, lo dio a conocer este martes por medio de su Instagram personal. Según cuenta, fue a raíz de una entrevista que le realizó el canal TN el 16 de diciembre que conmovió a Celia hasta el punto de decidir brindarle el obsequio.

En esa entrevista, Maitena contó que decidió emigrar a Qatar temporalmente como forma de superar la sorpresiva muerte de su novio y conocer nuevas culturas, a la vez que trabajar y ahorrar dinero. Sin embargo, todo lo que había juntado lo gastó en la entrada para la semifinal de Argentina contra Croacia, para lo que desembolsó 800 dólares: “No podía dejar de ir a ver a Argentina. Todo lo que puse valió la pena y no lo cambiaría por nada”, expresó.

El triunfo de Argentina y su pase a la final llenó de ilusión a la joven, sin embargo, ya no tenía resto para comprar un nuevo ticket. Al respecto habló en la entrevista: “aún no sé cómo voy a hacer. Me quedó algo de presupuesto, que no va a alcanzar, pero quiero conseguir una entrada”.

¿Por qué la mamá de Lionel Messi le regaló una entrada para la final de Qatar a Maitena?

Celia Cuccittini vio la nota y sintió que tenía que hacer algo. Según cuenta Maitena, el sábado 17 mientras iba camino al trabajo recibió un mensaje totalmente inesperado: la hermana de Lio Messi le pedía su número para contactarse con ella.

Maitena recibió un mensaje inesperado Foto: @maitenariffel26

Aún sin caer en lo que significaba, la entrerriana brindó su número telefónico y en minutos recibió una llamada; al atender, la voz de una mujer le dijo: “Hola Maitena! Soy Celia, la mamá de Leo. Leí sobre vos y me conmovió. ¿Tenés entrada para mañana?”.

Rodrigo Messi fue el encargado de entregarle la entrada a Maitena Foto: @maitenariffel26

La estudiante de medicina recibió así un regalo inigualable que coronó con el triunfo de la Selección Argentina: “Cuando me pasó esto yo dije ‘me lo mando mi novio’, no tiene otra explicación, somos muchos argentinos en Doha y no puede ser que me esté pasando a mi’”, expresó emocionada.