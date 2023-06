El complicado salto a la fama de Soledad Pastorutti: “Salía de mi casa por los techos”

La arequitense Soledad Pastorutti es ya una marca registrada en la escena artística del país y Latinoamérica. Con su imponente voz y su personalidad cautivadora, la cantante pasó casi treinta años de su vida dedicada a su carrera y, pese al éxito que la caracteriza, confesó que ser famosa no siempre le fue fácil.

Saltar a la fama es complejo. Muy pocos lo logran y no sin sufrirlo, ya que muchas veces implica dar un giro radical en la forma de vida, las costumbres, las relaciones y los lugares que se habitan.

En el caso de Soledad, la artista siempre estuvo segura de que su lugar en el mundo es Arequito, la pequeña ciudad santafesina que la vio nacer y donde hoy crecen sus hijas. Sin embargo, la decisión de permanecer allí no le hizo las cosas fácil cuando, de un momento para otro, su nombre saltó a la fama, siendo aún una adolescente, en todo el país.

“Como nunca me fui del pueblo, para la gente no es raro verme ahí. Pero lo que sí pasó es que mucha gente empezó a venir a la puerta de mi casa”, contó Pastorutti en una entrevista con el programa Todo Pasa y agregó: “Durante un tiempo daba turnos los días de semana para los seguidores y por muchos años tuve que salir de la escuela secundaria y de mi casa por los techos”.

En otro pasaje de la entrevista, La Sole, que en esos momentos era una jovencita de 17 años, contó que no la pasaba bien ni siquiera saliendo a los boliches de la zona, ya que rápidamente la reconocían y muchos le hacían burla: “Para mí no era cool decir que cantaba folklore”. Pese a las dificultades, la cantante no se rindió y su constancia le valió ganar numerosos premios, pisar miles de escenarios y hasta cantarle a Lionel Messi cara a cara, luego del Mundial de Qatar.

La actualidad de soledad pastorutti

Hoy, la artista es consagrada como una de las voces necesarias de la escena folklórica argentina. Fanática de romper los moldes, Soledad hizo colaboraciones con músicos de variados géneros y los incluyó en sus obras.

Este año, la cantante nacida en Arequito lanzó “Natural” . La grabación y composición del doceavo trabajo se puso en marcha en 2022 y generó expectativa de inmediato por la participación de Nico Cotton. El productor reveló que la propuesta para la santafesina se basó en hacer un disco de folclore, un género en el que él no había incursionado hasta ahora.