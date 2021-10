Hace casi un año, Eduardo Coudet se convirtió en entrenador de Celta de Vigo y cosechó buenos resultados en su primera temporada. Este martes, el “Chacho” habló sin filtro sobre sus problemas con la tecnología y las restricciones por la pandemia de coronavirus. “No tengo con quién charlar, los agarré de psicólogos”, ironizó un diálogo con los periodistas cuyo video se viralizó.

//Mirá también: Quisieron “mufar” a Eduardo Coudet y su reacción sorprendió a todos

Fiel a su estilo, el director técnico del equipo gallego blanqueó que las conferencias de prensa virtuales lo incomodan mucho. Al respecto, afirmó: “Tengo los huevos llenos de verlos ahí en la cosita. No aguanto más”.

“No me gustan las redes sociales, imagínense hablar con una computadora... A mí me gusta hablar de fútbol con las personas”, expresó el ex Rosario Central y Racing Club, entre otros equipos.

//Mirá también: Eduardo Coudet le regaló su bufanda cábala a una persona muy especial

La reflexión de Coudet asomó como un paréntesis inesperado dentro de la charla con periodistas antes del partido con Real Sociedad. “Estoy solo. No está mi familia, se fue mi mujer”, bromeó sobre el motivo de la larga respuesta que dio a una de las preguntas.

“Chacho” elogió el trabajo de los directivos de Celta para afrontar esta temporada y señaló que firmó contrato por 3 años para acompañar el proceso del equipo. En esa línea, comentó: “¿Vas a un club gande o intentás hacer más grande un club? A mí me gustó la segunda opción y acá estoy”.

“Hicimos lo mejor que podíamos desde que terminó el torneo pasado. Un equipo busca un jugador de 200 millones euros y nosotros uno de 200 mil”, señaló el DT sobre la disparidad de la Liga. No obstante, destacó: “La gente es feliz y a mí me llena. Mostramos buenas cosas porque si no, nos iríamos chiflados con los resultados que sacamos”.