En la mañana de este jueves se dieron a conocer imágenes que se comenzaron a viralizar recién de un hecho que ocurrió el jueves por la noche en la localidad de Tolosa. Dos delincuentes ingresaron a robar a una pizzería y en la entradera emplearon tal violencia que hasta les gatillaron a los empleados, pero afortunadamente la bala no salió del arma.

El hecho ocurrió cerca de las diez y media de la noche, cuando los empleados se encontraban dentro del local y luego de que saliera un cliente ingresaron dos delincuentes y trabaron la puerta del comercio.

Posterior a la entradera, los ladrones sacaron sus armas y amedrentaron a las personas que estaban dentro: el dueño, el cajero, dos cocineros y un repartidor. En su interior comenzaron los forcejeos, las discusiones y la violencia masiva. Incluso, el dueño del local terminó ensangrentado debido a que lo arrastraron por el piso con la cabeza sangrando producto de un culatazo.

“Recién me di cuenta que nos estaban robando cuando se apareció delante mío, como se ve en el video. Lo que no entiendo todavía es por qué me pegó si en ningún momento me resistí”, expresó el hombre.

No obstante, contó también que “se encuentra bien” de la herida sufrida y agregó que el peor momento de terror fue cuando uno de los delincuentes “nos gatilló tres veces y afortunadamente no salió ningún tiro”.