El hallazgo del cuerpo de un adolescente desaparecido en Puente Gallego generó este lunes la apertura de una investigación por homicidio. La Justicia de Rosario confirmó el crimen de Milton Nahuel Gordillo y su familia contó que no llegó a conocer a su beba.

En medio del llanto, la mamá del joven de 17 años esperaba esta tarde que retiraran el cadáver de su hijo cerca de la orilla del arroyo Saladillo, a la altura del cruce con el acceso a la Ruta Provincial 18. En brazos tenía a su nieta, que nació el día anterior.

Milton no llegó a enterarse del parto. El último jueves salió de su casa en bicicleta y no volvió. “No se fue enojado ni nada”, comentó su madre. Pasadas 24 horas, la familia y sus amigos empezaron a preocuparse porque no aparecía y el teléfono dejó de sonar cuando intentaban llamarlo.

Mariela fue a hacer la denuncia el sábado, pero no obtuvo respuesta de las autoridades durante el fin de semana. Este lunes salieron a protestar y cortaron Ovidio Lagos a la altura de Copacabana. Por la tarde, una joven denunció que había encontrado un cadáver cerca del arroyo.

Milton era hincha de Newell's y tuvo una hija con una joven con la que no estaba en pareja. Foto: Milton Nahuel

La mamá de Gordillo se enteró después de que era el cuerpo de su hijo y que lo habían matado a balazos. Si bien intentó asomarse a la barranca, pidió ayuda para alejarse porque no podía ver lo que le habían contado. Desconsolada, se preguntó en comparación con los días previos: “¿Dónde estaba toda esta policía?”.

El cuerpo del adolescente fue trasladado para hacer la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) a pedido de la fiscal Georgina Pairola. Tras la muerte del menor de edad, este año ya se registraron al menos 89 homicidios en el departamento Rosario. En lo que va de abril se reportaron 27 víctimas fatales, algo más de una muerte por día en la ciudad y localidades vecinas.