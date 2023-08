Cansado de que le roben la bicicleta, un rosarino diseñó un particular “sistema de seguridad” y se volvió viral

El ingenio es algo que caracteriza al argentino, y en este caso Guillermo, oriundo de Rosario, se volvió viral por crear un particular “sistema de seguridad” para que no le roben su bicicleta. Cansado de que los delincuentes se lleven su vehículo, el hombre que se dedica a la herrería creó una especie de “armadura” y se volvió viral.

“Ya me robaron como 10 bicicletas. Cuando voy al centro, me la roban, me cortan la cadena”, comienza explicando en un video de TikTok que se volvió viral, sumando más de 5 millones de reproducciones. Al mismo tiempo, muestra que le soldó una cadena gruesa con un candado para poder dejarla atada en la calle, aunque asegura que debería ser más gruesa aún.

Cómo es la bicicleta “antirrobo” que crearon en Rosario

Guillermo cuenta que la última bici que le robaron, el delincuente se la llevó “andando”; es por esto que el herrero decidió armar una tapa con clavos y que de esta manera sea imposible que los “amigos de lo ajeno” puedan sentarse en él. Esto queda asegurado con candados, al igual que el manubrio.

“Es un poco pesada, pero bueno. Ahora la voy a ir a probar al centro, a ver si me la roban”, dice Guillermo mientras se aleja pedaleando. Una situación triste, que el rosarino intenta “solucionar” con su trabajo: tardó un día y medio en armarla, según detallo a Telefe.

Entre risas y angustia, en las redes sociales celebraron el ingenio de Guillermo y le recomendaron que la patente, para que no le roben su idea; además de que las haga para la venta.

El vehículo llama la atención de todos y queda a la vista en otro de los videos que compartieron, donde el inventor pasea por Rosario y la gente se acerca curiosa para saber de qué se trata esta bici antirrobo.