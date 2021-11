Hace tiempo que el principal negocio de Los Monos dejó de ser la droga y se convirtió en la venta de “protección”, tal como se denomina a las balaceras contra negocios exigiendo el pago de una mensualidad para que “trabajen tranquilos”. A esta lucrativa extorsión se sumaron en el último tiempo múltiples bandas, y esa es una de las razonas por la que creció exponencialmente la cantidad de tiroteos en Rosario.

Las ventajas para quienes ejercen este tipo de hechos son muchas: a diferencia del narcotráfico, la inversión en este caso es mínima, ya que sólo se abona a unos tiratiros, como se conoce a estos sujetos armados que pasan en moto baleando algún objetivo en particular y dándose a la fuga. Rara vez se suele detener a alguien y las amenazas suelen ser efectivas porque más de una víctima termina pagando.

Amenaza a un comerciante del macrocentro rosarino. (@_charlycardozo)

Tiempo atrás, gastronómicos de la ciudad habían denunciado este tipo de extorsiones, que también la sufren muy seguido las concesionarias, sobre todo las de autos de lujo. Ahora quien lo vivió en carne propia y decidió hacerlo público fue un comerciante del macrocentro, que dio a conocer el hecho a través de concejales de Juntos por el Cambio.

“Hola nesesito ablar con el dueño con quien tengo el gusto de ablar” (sic), comienza diciendo el mensaje de WhatsApp, plagado de horrores de ortografía. “Hola mira teablo si te interesa esta propuesta nosotro lo dedicamos a dar proteccion y seguridad me apgas 100mil peso y no se te moleta masy trabajas tranquilo te cuidamos y no dejamos que te agán nada de lo contrario si no paga te ahí agarrar a tiro el local tu casa vos esta vos (sic)”, continúa.

“Si paga todo bien y si no paga hoy mismo te recago a balazo el local asta que pagues” (sic), cierra el texto. De acuerdo al edil Carlos Cardozo, ya se hizo la denuncia a Fiscalía para que intervenga en lo que parece ser un nuevo ataque mafioso.