Bruno necesita alrededor de 600 mil pesos para poder pagar la cirugía que le permitiría recuperar la visión. El chico es diabético insulinodependiente desde los 6 años y, a raíz de su enfermedad, perdió su vista completamente.

Bruno es un padre joven de Granadero Baigorria y para recuperar su visión la única solución es que lo operen en Buenos Aires, lo que requiere de un valor muy elevado. Además de la cirugía tienen que pagar los pasajes y la estadía.

En diálogo con Cada Día (El Tres), Verónica, la madre del joven contó que “un ojo ya está perdido, estamos haciendo todo esto por un solo ojo que le pueda dar la esperanza de volver a ver”.

Además, averiguaron en un instituto privado, el cual tiene la tecnología más avanzada. “Allí nos dan la posibilidad de que él pueda volver a ver pero es de alto riesgo la intervención”, aseguró la mujer.

La madre de Bruno contó que "su única meta es volver a ver a su hija". Foto: Rosario3

La familia de Bruno intentó comunicarse con el intendente de Granadero Baigorria pero, lamentablemente, no tuvieron ninguna respuesta. “No es fácil hablar con él”, manifestó la señora.

Bruno no cuenta con ninguna cobertura médica, lo que hace que los presupuestos sean más costosos para ellos. Por esa razón, ahora busca ayuda y solidarización. El joven no pierde la esperanza de poder ver, aunque sea de un sólo ojo.

Para las consultas con los especialistas, Bruno y su mamá hicieron una peña folclórica y así poder pagar cada visita médica. Ahora, necesitan 140 mil pesos para poder llegar a la cifra estimada de la operación.

“Le agradecemos a la gente, a Manos Solidarias, a la Cooperativa Portuarios de Puerto San Martín. La única meta de Bruno es volver a ver a su hija”, expresó Verónica. Para ayudar a esta familia se puede transferir dinero en un CBU: 2850346040095283477058 y también el número de teléfono: 341 2788496.