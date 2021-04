En la previa del partido de mañana entre Manchester City y Leeds United, por la 31ra. fecha de la Premier League, el entrenador rosarino Marcelo Bielsa y su colega español Josep “Pep” Guardiola renovaron el respeto que se profesan y volvieron a cruzarse elogios.

//Mirá también: El Mono Burgos se sorprendió con el predio de Bella Vista: “Esto es Europa”

En lo que será su quinto enfrentamiento ante su admirado Guardiola, el “Loco” Bielsa no se guardó elogios ni adjetivos y calificó a “Pep” como “un hombre mágico”, indicó el diario español Mundo Deportivo. “Lo que sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo y ya me di por vencido. Pero tengo una genuina admiración por él. Interpretar las decisiones novedosas que incorpora ya es una forma de enamorarse del juego. Y el City siempre es indescifrable”, dijo Bielsa al medio audiovisual DAZN.

Con el City como puntero absoluto con 74 unidades, 14 más que su escolta Manchester United, y a falta de ocho fechas para el final de la Premier, Leeds se ubica en el puesto 11ro. con 42 unidades, cumpliendo una muy buena campaña en su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés. Guardiola recordó entonces la visita que le hizo a Bielsa en Santa Fe, en 2006, y señaló que no dejó de apuntar cosas “en una libreta” y que le faltaron hojas para resumir todo aquello que debatió con Bielsa.

//Mirá también: Germán Burgos imitó silbatazo para tratar de que no le empataran a Newell’s

“Fue un honor que me abriera las puertas de su casa. Siento que me enseñó muchísimo”, explicó Pep, a lo que Bielsa replicó que “yo no tengo conocimientos que él no tenga”. “Dénle el City a Bielsa y ganará”, agregó Guardiola, que siempre pondera al exDT del seleccionado argentino.

“Todos los equipos que dirige tienen su sello. Son de autor. Creo que es el mejor. En mi primer año en Manchester me ayudó mucho gracias a una charla que tuvimos. Intento escuchar mucho y hablar poco. Aprender, en definitiva”, concluyó el entrenador catalán que años atrás ganó todo lo que disputó con el Barcelona de Lionel Messi. (Télam)