El entrenador Marcelo Bielsa lamentó este domingo la inesperada eliminación en la tercera ronda de la Copa FA tras una derrota por 3 a 0 de visitante. Leeds United se quedó afuera del torneo ante Crowley Town, un equipo de la cuarta categoría del fútbol inglés, aunque el director técnico consideró que la victoria de su rival no fue una “cuestión de sorpresa”.

“La actuación y el resultado nos generan mucha tristeza y decepción”, admitió el “Loco” en declaraciones posteriores al partido de visitante. Ante la consulta de la prensa, señaló que fueron mejores que los anfitriones en el primer tiempo, no lograron crear peligro. Los roles se invirtieron en el complemento y así se dio un marcador sorprendente fuera de la Premier League.

Leeds volvió a la máxima categoría tras 16 años de ausencia y es una de las atracciones del torneo. Sin embargo, Bielsa arrastra un historial negativo en la FA Cup, donde todavía no pudo ganar una eliminatoria después de tres temporadas.

Illan Meslier, Stuart Dallas, Luke Ayling, Mateusz Klich y Patrick Bamford tuvieron descanso este fin de semana y el modesto Crawley aprovechó las ausencias para extender su serie invicta a diez partidos entre todas las competiciones.

La formación alternativa del equipo del ex seleccionador de Argentina y Chile no logró sacar diferencia a favor y el técnico no lo ocultó. “Tuvimos muchísimo tiempo la pelota y creamos muy pocas situaciones de gol”, concluyó sobre el déficit en la primera etapa.