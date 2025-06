Bielsa protagonizó un incómodo momento frente a un periodista con discapacidad: “Lamento tener que hacerlo público”

Con la seriedad que lo caracteriza, pero también dándole protagonismo a los principios que rigen su trayectoria, Marcelo Bielsa no tuvo más opción que hacer público su malestar por una situación que se dio en la conferencia de prensa posterior al partido de Uruguay-Venezuela. Sin embargo, a juzgar por sus dichos, se trató de un asunto que ya conocía en la previa.

Mientras esperaba por la siguiente pregunta, una persona hizo una introducción muy particular y el “Loco” no tardó en reaccionar. “Sé que vos lo conocés muy bien, pero Carlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente. Él vino de España a verte porque está grabando un documental sobre su vida”, dijo el intermediario.

La cara de Bielsa se desfiguró de inmediato y no dudó en interrumpirlo. “Bueno, pero hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema”, lanzó.

Por qué se enojó Marcelo Bielsa

Al DT rosarino le molestó el “uso comercial” que hacen de la dicapacidad de Bonelli los productores del documental quienes, además, intentaron que Bielsa participara “a la fuerza” mediante el intercambio durante la conferencia, aunque se sospcha que la insistencia es de larga data.

A su turno, Bonelli le preguntó al entrenador si lo recordaba. “Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Me extraña que me preguntes si te conozco”, le dijo.

Lo que siguió fue una argumentación del rosarino sobre por qué no se prestaba a responder lo que seguramente querían sumar a la producción. “No tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública", dijo.

Para cerrar, manifestó: “Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”.

“No participo del proyecto”

Terminada la conferencia, Bielsa se acercó a saludar a Bonelli y le repitió que no sería parte del proyecto, pero recalcó su respeto para con el periodista. “Lo que te digo es que no participo en el proyecto. Mi respeto hacia vos te lo voy a manifestar yendo a verte personalmente”, señaló.

El documental busca retratar cómo el periodista argentino-español, que trabajó en Clarín y La Razón, superó las adversidades que se le presentaron tras un accidente en 1996. El proyecto se llama “Cerebro de Fútbol” y tendrá, por ejemplo, una entrevista exclusiva de Bonelli a Pep Guardiola.