Gabriel Omar Batistuta dijo presente en el entrenamiento de Newell’s, que comanda el flamante técnico del conjunto rosarino Germán Adrián Ramón Burgos. ¿Se suma a la Lepra?

La entidad que viste de Rojo y negro viene de igual 0-0 ante Unión por la jornada 6 de la Copa Liga Profesional, en el debut del ecléctico Mono Burgos como entrenador principal. En la practica de esta mañana, el ex ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético Madrid, contó con la visita estelar del ex goleador de la Selección Argentina y las elucubraciones no tardaron en llegar.

El ídolo y leyenda de la Fiorentina tiene una relación cercana con Cristian D’Amico, candidato del oficialismo, y ya hace un tiempo comenzó a acercarse al club rosarino. La información reza que Batistuta se encuentra con ganas de trabajar, y no descartan que pueda llegar a ser parte del proyecto del oficialismo a futuro, si llegan a ganar las elecciones del domingo 25 de abril.

El rol que ocuparía el mítico killer sería el de Manager. La Lepra cuenta con Sebastián Peratta como Secretario Técnico, y el ingreso de Bati no afectaría la labor del ex arquero de la institución, quien aún no definió su futuro dentro del club. Además de Peratta, Newell’s tiene en inferiores a Enrique Ezequiel Borrelli como coordinador general, quien ha renovado su vinculo hace un par de semanas.

Batistuta y D'Amico

Lo cierto es que la llegada de Batistuta podría ser un golpe de efecto por parte del oficialismo, ya que la agrupación Unen presentó a Abel Balbo, otro de los goleadores de la cantera rojinegra, como el encargado de fútbol ante una posible victoria en las elecciones de abril.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol