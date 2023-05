Balearon por segunda vez el complejo educativo al que asistía Máximo Jerez en el norte de Rosario

El martes por la noche el complejo educativo Rosa Ziperovich, de la zona norte de Rosario, fue blanco de una segunda balacera, luego del ataque armado ocurrido en abril de este año. La institución cuenta con un refuerzo de seguridad activo tras el crimen de su alumno de 11 años, Máximo Jerez, en Empalme Graneros.

Las fuentes oficiales dan cuenta de que todo ocurrió en las últimas horas del martes, alrededor de las 23:30 horas. A esa hora, miembros del Cuerpo Guardia Infantería (CGI) apostados en el puesto fijo de la institución de Sabin al 1100, escucharon disparos en la calle Juan B. Justo. Al acudir, encontraron tres disparos en la pared junto con una nota donde se leía una amenaza.

Al momento del ataque, no había personal docente ni alumnos; tampoco transeúntes en los alrededores, por lo que no hubo heridos. Tras llegar, la Policía comprobó los impactos de bala, levantó varias vainas servidas y secuestró el texto cuyo contenido no trascendió.

Los impactos de bala en la pared de la escuela Foto: Redboing

“El ataque al complejo Rosa Ziperovich es una afrenta al Estado. La escuela tenía custodia policial”, dijo el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach consultado por la radio LT9. “Estamos luchando y enfrentando a fuerzas que cada vez toman más riesgos. Nos preguntamos para qué harían semejante cosa”, comentó el funcionario.

¿Qué opinan los docentes sobre el plan de seguridad para instituciones escolar de la provincia?

El pasado 21 de abril, el ministro de Seguridad provincial Claudio Brilloni anunció la puesta en marcha del plan “Te Acompaño”, en el marco de una seguidilla de balaceras y mensajes amenazantes a recintos escolares. En ese momento, la radiografía mostraba que la mayoría de los docentes sentía miedo de ir a trabajar, cambiando sus rutinas de movilidad o la forma y cantidad de pertenencias personales.

A un mes de la ejecución del plan, un informe del gremio de docentes privados Sadop dio a conocer que el 100% de los educadores encuestados no vieron mejorías en las condiciones de seguridad en torno a las escuelas. “Lo de las balaceras o amenazas sigue siendo un nivel alto y nos preocupa lo que sucede después, porque las comunidades educativas tardan muchos días en volver a normalizar el dictado de clases”, afirmó el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero.

Además, en la encuesta, el 84% manifestó que no hubo patrullajes en torno a sus escuelas durante las últimas cuatro semanas e ignoraban la existencia de “corredores seguros”.

Por su parte, el secretario general de Amsafe, Juan Pablo Casiello, también brindó su mirada sobre el plan: “Sentimos mucho temor y angustia, dificultades para entrar y salir de las escuelas y luego de balaceras en zona oeste, La Cerámica y en el centro no aparece una autoridad ni del Ministerio de Educación ni de Seguridad, que nos garantice la circulación de la comunidad educativa en paz”.