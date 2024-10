Antonela Roccuzzo se confesó en su primera entrevista: “No recuerdo la última vez”

Después de un año de residencia en Estados Unidos, Antonela Roccuzzo hizo este martes el debut más esperado en su primera entrevista de tapa de revista. “No recuerdo la última vez que tuve un día sólo para mí”, reconoció entre otras cuestiones sobre las que no había hablado públicamente.

La esposa de Lionel Messi tiene acuerdos comerciales con marcas de moda de primer nivel internacional y al mismo tiempo cultiva un perfil bajísimo. Después de mucho tiempo de trabajo con esta estrategia, concedió un reportaje extenso en torno a la familia, su carrera profesional y su estilo personal.

La empresaria de 36 años se mudó al estado de Florida hace poco más de un año. Si bien temía que sus hijos se sintieran incómodos no se adaptaran al cambio, ratificó: “La transición ha sido realmente fácil y estamos felices por eso”.

¿Qué quería ser Antonela Roccuzzo cuando era chica?

Antonela Roccuzzo quería ser odontóloga antes de su noviazgo con el ídolo de Barcelona. En cuanto a este tema, comentó: “Empecé a estudiar en Rosario, pero me recibí por varias razones personales”.

La modelo se lució con un vestido de Givenchy y joyas de Tiffany.

“Hoy me dedico a algo completamente diferente, pero lo único seguro es que vos siempre tenés que hacer lo que te hace feliz y te hace sentir plena”, concluyó la influencer. También destacó que su familia es lo que le da balance “en tiempos buenos y malos”.

Durante la entrevista publicada por Haute Living, Roccuzzo cayó en la cuenta de que no suele pasar mucho tiempo sola. No obstante consideró que su día “perfecto” incluye “ejercicio, lectura y mirar una película”.

La esposa de Leo posó con prendas de Louis Vuitton.

La nueva rutina del matrimonio rosarino comienza con el viaje a la escuela de sus tres hijos. “Después me voy al gimnasio o trato de hacer ejercicio. El resto de la mañana se lo dedico al trabajo y a la tarde me enfoco en pasar tiempo con ellos”, explicó.

¿Cuáles son los restaurantes favoritos de Antonela Roccuzzo en Miami?

Antonela Roccuzzo está enamorada de su nuevo hogar por “el clima, la gente y el paisaje” de Florida. “Todo te hace sentir que estás viviendo en un verano perpetuo”, expresó.

La esposa de Messi celebró su último cumpleaños en el local de Bad Bunny.

Si bien le encanta comer asado con amigos en casa, la empresaria argentina también tiene restaurantes predilectos en Miami. En la lista se incluyen Casadonna, Gekko, Mandolin y Casa Tua.

¿Qué cosas no sabe la gente de Antonela Roccuzzo?

A la hora de exponer cuestiones de su vida íntima, Antonela Roccuzzo empezó por ratificar que es fanática de Harry Potter y amante de los libros. “Soy una persona muy pendiente de la familia; amo mi rutina y tener todo bien organizado”, añadió.

Por otra parte, la esposa de Messi no tolera las demoras propias ni ajenas. En esa línea afirmó: “Soy puntual y siempre trato de ser respetuosa del tiempo de otras personas”.

La modelo se probó un vestido de gala de Celine.

Finalmente, la rosarina confesó que le gustan mucho los sets de Lego. “Siempre tenemos una colección en casa”, precisó. No obstante, también aprovecha cada oportunidad junto a sus hijos para una escapada hasta Orlando y una visita a los parques temáticos de Disney y Universal.

¿Cómo es el estilo de Antonela Roccuzzo?

La esposa de Messi señaló que su estilo pesonal “ha evolucionado a lo largo de los años” de vida en Europa. Luego de ese recorrido hasta Miami, apuntó: “Estar rodeada de profesionales de la moda me ha ayudado a entender qué me queda bien, en qué me conviene invertir y cómo armar un guardarropas sólido”.

Tiffany cerró un importante acuerdo comercial con la empresaria argentina.

“Si tuviera que describir mi estilo, sería relajado, casual y con telas cómodas”, resumió Antonela Roccuzzo. A continuación, subrayó: “Me gusta que mis outfits reflejen quién soy”.