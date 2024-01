Ángel Di María: “Ganar la Copa Libertadores con Rosario Central sería el broche final de mi carrera”

En una entrevista con TyC Sports, Ángel Di María confesó que sería “un sueño” volver a jugar con Rosario Central para la Copa Libertadores y revivió la ilusión de los hinchas del club de Arroyito de verlo vestir nuevamente la camiseta auriazul.

“Me gustaría volver a jugar una Libertadores, la jugué una vez cuando tenía 17 o 18 años. Era muy chico, no pude vivirla tanto, pasó todo muy rápido mi paso por Central”, contó “Fideo” y remarcó: “Sería un sueño poder ganarla. Es un sueño poder lograr un título con Central. Ganar una Libertadores pasaría por encima de eso. Ganar una Libertadores con Central sería el broche final de mi carrera”.

“Fideo” podría no renovar con benfica de portugal

Di María, que está a unos meses de terminar su contrato con Benfica de Portugal, volvió a encender las expectativas de los hinchas canallas, en momentos en los que no es muy claro su futuro y no hay certezas sobre el club en el que terminará su carrera deportiva.

En ese sentido, el club portugués tiene claras intenciones de extender el vínculo, pero “Fideo” dilata la decisión final y, según algunas de sus más recientes declaraciones, todo parece indicar que prefiere volver al club de sus orígenes.

Ángel Di María volvió a Benfica luego de su paso por Paris Saint-Germain.

No obstante, es cauteloso: “Estoy tranquilo. Quería venir un año a Benfica y a partir de ahí ver lo que pasaba. Vi que la 11 (de Rosario Central) no la tiene nadie, porque me llegan comentarios de mis amigos, pero estoy tranquilo, viendo qué es lo que pasa”.

“Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), pero las cosas que está haciendo son porque quiere ver al club bien. Mi cabeza está tranquila, y si se tiene que dar se dará. Lo que está haciendo la dirigencia de Central ahora es para aplaudir”, sumó el futbolista.

Di María se baja de la selección sub23

Este martes, Di María anunció que no será parte de la Selección Argentina Sub-23, en el caso de que clasifiquen a los Juegos Olímpicos de París 2024 y recordó que dejará la camiseta del Seleccionado luego de la Copa América 2024.

“Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien”, dijo al ser consultado sobre su retiro del combinado albiceleste.

“Está bien que somos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene. Hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino”, remarcó.