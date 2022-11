Ángel Correa disfruta de su familia y amigos en Rosario, pero tiene un ojo puesto en Qatar con la Selección Argentina

La tristeza de Ángel Correa por haber quedado fuera de la lista de 26 jugadores que viajaron al Mundial de Qatar 2022 parece que quedó de lado una vez que el futbolista llegó a Rosario. Momentos con su familia y un picadito con amigos, lo muestran sonriendo, en el medio de los rumores de cambios entre los convocados por Lionel Scaloni.

Después del amistoso con Emiratos Árabes, donde la Scaloneta se impuso por 5-0, Scaloni encendió las alarmas por el estado físico de algunos jugadores: “Tenemos algunos problemitas, todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, hoy no puedo decirte un 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar; esperemos que no, pero está la posibilidad”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“Hay jugadores que no están del todo bien, es evidente. Hay varios que quedaron afuera de la convocatoria por no estar aptos para jugar o había algún riesgo. No te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos porque por algo quedaron afuera”, señaló sin dar nombres, pero los jugadores que estarían “tocados” son Nicolás González, “Cuti” Romero y Marcos Acuña.

El posteo del representante de Ángel Correa y los momentos en familia

En el caso de que esto, lamentablemente, se confirmara y el cuerpo técnico tuviera que realizar cambios, Ángel Correa tendría una nueva chance de viajar a la cita mundialista. En el medio de esta situación, el representante del rosarino, Agustín Jiménez, compartió una foto en Instagram que lo muestra al futbolista sonriendo, luego de jugar un partido en Cañuelas.

Ángel Correa jugó un partido con amigos y su representante. Foto: @agus_jimenez24

Luego, Correa se mostró feliz de compartir momentos con su familia, que sin dudas lo extrañan y apoyan en todas. “Mis amores con el 10. Crack hermano, sos grande. Te amamos”, escribió en su historia Natalia Martínez, y el futbolista las republicó sumándole corazones.

Ángel Correa disfruta de su familia en Rosario. Foto: @angelcorrea32

Hasta cuándo se puede modificar la lista de jugadores de Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Scaloni y compañía tienen tiempo hasta 24 horas antes del partido debut mundialista de la Selección Argentina, para notificar a la FIFA sobre cambios en la lista de convocados por problemas físicos. El reemplazo deberá salir de la lista de 55 jugadores que presentó anteriormente el DT.