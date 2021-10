El secretario general de los docentes privados de Rosario (Sadop), Martín Lucero, fue amenazado de muerte a través de un video en el que se produce una trágica explosión en la puerta de un colegio. “Así vá a kedar lucero jajaja”, le escribieron.

“Este es el Estado de WhatsApp de personal del colegio Ceferino Namuncurá. La violencia es institucional porque se promueve desde arriba, se reproduce y el estado la tolera”, indicó Lucero en sus redes sociales junto al crudo video. Vinculó el hecho a las denuncias de maltrato y violencia hacia los docentes que está haciendo el gremio.

“Los que estamos acostumbrados no nos preocupa. A mí no me asusta, más bien te genera rechazo y más que nada te genera temor por la gente que trabaja en ese lugar. El video no es para mí, el video es para que tengan miedo los que trabajan ahí”, indicó el dirigente y pidió intervenir la escuela.

Dirigentes gremiales y todo el arco político salió a respaldar al titular de Sadop Rosario, y solicitaron que se abra una causa penal en la Justicia.