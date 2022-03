Un concejal de Villa Gobernador Gálvez denunció este lunes que lo amenazaron de muerte. Según fuentes de la policía de Rosario, le piden 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. Nicolás Ramírez respondió: “Lejos de intimidarme, me dan más fuerzas”.

El edil del Partido Vecinal Independiente explicó que los extorsionadores se comunicaron el día anterior. Aunque evitó precisar el monto de dinero que le exigieron, apuntó: “La suma es totalmente inaccesible para una familia trabajadora”.

El concejal confirmó que su familia recibió mensajes extorsivos el último domingo. Foto: Nicolás Ramírez

“Nos sentimos abandonados por aquellos que tienen la obligación de cuidarnos, como corresponde a cualquier ciudadano”, expresó el joven de 25 años. Ramírez es el concejal más joven de la historia de Villa Gobernador Gálvez. En diciembre ingresó al cuerpo deliberativo como segundo candidato de la lista que encabezó Facundo Sarría.

Según informó Radio 2, los primeros mensajes extorsivos le llegaron a Walter, el padre del edil. La denuncia quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Una vez que la situación tomó estado público, Ramírez afirmó: “Es momento que la sociedad toda y las fuerzas políticas pongan lo que hay que poner para terminar con la angustiante realidad que están viviendo los ciudadanos de Villa Gobernador Galvez”.

Una respuesta política a las amenazas en Villa Gobernador Gálvez

“La inacción no nos conducirá a ninguna parte. Si soy yo quien tiene que golpear las puertas necesarias, me pongo a total disposición”, afirmó el concejal del Partido Vecinal Independiente. Luego reclamó: “No podemos permitir más que los trabajadores vivan bajo amenazas, que los comercios después de años de lucha tengan que cerrar y hasta irse de la ciudad”.

Ramírez consideró que “no es momento de divisiones partidarias” frente a la extorsión. “Es hora que toda la clase política se ponga a trabajar codo a codo para llevar soluciones a los ciudadanos, no es tiempo para actitudes tibias”, sentenció.

El concejal villagalvense incluso hizo pidió la intervención del gobernador Omar Perotti y le recordó que prometió “paz y orden”. El mismo mensaje le envió al ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna.

“Vengo de una familia de bien y que, al igual que muchas de las familias amenazadas, su trabajo fue siempre herramienta de subsistencia y crecimiento”, manifestó Ramírez. A continuación, aseveró: “Somos una ciudad de gente honesta y trabajadora, es hora de dar respuestas”.