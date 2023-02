Alina Moine cambió de look: “La solución para las que no nos gusta peinarnos”

Después de sus vacaciones cerca del mar uruguayo, Alina Moine volvió a la televisión y no tardó en iniciar la búsqueda de un nuevo look. “Esta es la solución para las que no nos gusta peinarnos”, destacó este sábado en un video publicado a través de redes sociales.

En vísperas de una noche cargada de fútbol, la periodista de ESPN decidió patear el tablero y se cortó el pelo mientras se preparaba para salir al aire. Con un tono irónico presentó a su asistente Norma Pérez como “la culpable” del golpe de timón.

“Yo me lo banco al cambio de look”, sentenció la rosarina de 43 años. Así cerró una ronda de consultas con encuestas en sus historias de Instagram para definir qué peinado le convenía más.

Mientras su asistente avanzaba en los preparativos, Alina Moine quedó sorprendida y le preguntó: “¿Hasta dónde cortaste? Mirá atrás del espejo”. Mientras miraba su reflejo, la presentadora televisiva opinó que le sacaron “un montón” de pelo, aunque continuó filmando el minuto a minuto de lo que ocurría en su camarín.

“Normi, ¿no tenés nada que hacer el sábado a la noche? Vas a seguir probando cosas”, bromeó la periodista. A continuación, explicó que le estaban haciendo “ondas quebradas” para completar su nuevo look.

¿Cómo fue el cambio de look de Alina Moine?

Con una exclamación de otra era televisiva, Alina Moine se dio cuenta de la gran cantidad de pelo que le habían cortado y exclamó: “¡Chan!”. De inmediato, les aclaró a sus fans: “Ahora hay que secarlo a esto”.

La rosarina también bromeó sobre el peinado de Marcelo Tinelli cuando se cruzaron en Qatar. Foto: @alinamoine09

Con más de 670 mil seguidores en Instagram, la locutora compartió una serie de historias en las que probó peinados distintos. La alternativa más prolija fue la de la raya al medio, pero luego comentó sonriente: “Donde quede, va a estar bien”.