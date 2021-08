Aunque mantiene su acusación contra el gobernador Omar Perotti en relación a un plan para alejarse del Frente de Todos, Agustín Rossi cambió la estrategia discursiva este lunes para lanzar su precandidatura a senador. La oposición se llevó la mayoría de las críticas durante el acto en Rosario.

“El pasado en Argentina es (Mauricio) Macri”, afirmó el ex ministro de Defensa en el cierre del evento organizado al mediodía frente al Monumento a la Bandera. Alineado con el oficialismo, aseguró que fuera de la coalición que encabeza el peronismo “sólo saben poner palos en la rueda”.

El referente de la Corriente Nacional de la Militancia sostuvo que “no hay salida volviendo para atrás”. Asimismo cuestionó la postura de la oposición durante la pandemia y afirmó: “Primero fueron anticuarentena, luego hablaron del impedimento de las libertades, después fueron antivacunas”.

Junto a su compañera de fórmula Alejandra Rodenas, el exfuncionario manifestó que Juntos por el Cambio tiene como “único objetivo la crítica y la descalificación”. Más adelante, agregó: “Argentina volverá a recuperar un camino de crecimiento, desarrollo e inclusión”.

Nuevas críticas hacia Perotti

Aunque no lo dijo explícitamente, Rossi insistió en que Perotti quiere alejarse del Frente de Todos. “No hay nadie que me diga que esto no va a suceder o no está sucediendo”, aseveró respecto de la acusación que lanzó tras el cierre de listas.

Por otra parte, el ex ministro de Defensa dijo es fundamental trabajar pensando “no sólo en un interés personal o particular”. Además indicó que “Santa Fe tiene que definir su propio modelo institucional” y advirtió: “La realidad nos indica que se quiere trasplantar un modelo de otras provincias”.

Potra parte, el dirigente nacido en Vera comentó que planea prestarle “especial atención al norte” y que el gobernador no ha escuchado sus observaciones al respecto. Puntualmente indicó que los beneficios impositivos en Santiago del Estero y Chaco generan un “estrangulamiento de los sectores productivos” de la región.