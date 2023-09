A mover el cuerpo: Antonela Roccuzzo aprovechó el viernes y le puso color a su entrenamiento

Tras instalarse junto con su familia en Miami, Antonela Roccuzzo debió readaptarse para poder continuar con su estilo de vida fit, en el que el ejercicio ocupa un lugar súper importante, además de sus rutinas de belleza, sus labores de mamá y el mantenimiento de sus emprendimientos y trabajos para otras marcas.

Luego de haber participado de un lujoso evento para Tiffany & Co, en el que lució un impactante vestido blanco, la rosarina volvió a calzarse la ropa deportiva para darle a su cuerpo una exigente rutina de ejercicios en el gimnasio Glute Lab, uno de los 20 mejores de Estados Unidos.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, la mamá de Thiago, Mateo y Ciro lució un conjunto de la marca Alo, de la que es embajadora: un top y una calza larga en tonos crema, que acompañó con una simpática gorra, para poder entrenar sin que el pelo le moleste en la cara.

La rosarina posó en Glute Lab Foto: @antonelaroccuzzo

Con la sencillez que la caracteriza, Antonela utilizó el llamativo fondo de su nuevo gimnasio para deslumbrar a sus fans con su look y guardar por un ratito el color rosa, del que se volvió fanática tras el ingreso de su esposo Lionel Messi al Inter de Miami.

¿Cómo fue el evento de Tiffany & Co en el que participó Antonela Roccuzzo?

Aunque ya no vive en Europa, Antonela Roccuzzo no pierde pisada en el mundo de la moda. De visita en México para una exposición de joyas de alto nivel, la esposa de Lionel Messi se adueñó de todas las miradas este miércoles con un look total white que incluyó alhajas exclusivas de la marca Tiffany & Co.

Antonela Roccuzzo cautivó con su look. Gentileza Instagram.

Antonela no sólo tuvo la chance de ver de cerca las mejores joyas del mundo. Además asistió a un desfile exclusivo dentro del evento organizado por Tiffany y recibió diferentes joyas y otros regalos que luego mostró en detalle a través de su cuenta oficial de Instagram.