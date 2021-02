La historia de Nicolás se ha convertido en tendencia en TikTok gracias a algunos de sus videos donde muestra su “antes y después”. De Nicole a Nicolás, gracias a los pasos definitorios de su transición.

Su camino por TikTok comenzó realizando coreografías junto a su hermana menor. El 21 de septiembre, Nicolás publicó el primer video en el que mostró fotos de su adolescencia y luego de su actual estado, luego de realizarse la mastectomía para sacarse las mamas.

"Nunca voy a ocultar mi pasado, porque mi pasado es parte de lo que soy hoy. Pero también cuento que en esas fotos van a ver a una Nicole muy femenina que parece contenta. Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada", aseguró a Infobae.

El joven tiene muchos recuerdos de su infancia en los que jugaba entre ser Nicole y Nicolás. Su adolescencia estuvo reprimida que se empezó a evidenciar en su salud: "Empecé a tener una especie de anorexia nerviosa. Dejé de comer, bajé muchísimo de peso. Me acuerdo que me mandaban al psicólogo y mi papá venía a mi pieza y me preguntaba '¿se te pasó?', como si fuera un resfrío".

Nicolás Roman ha logrado miles de vistas en sus videos dentro de la red social. (Gentileza: Infobae)

En el año 2017 le detectaron una arritmia: "Lo que terminaron encontrando fue una comunicación interauricular, o sea, un agujero en el tabique que separa las aurículas". A los 21 años le aseguraron que era necesario operarse del corazón.

"Ya tenía hipertensión pulmonar, sangre en los pulmones, por dentro era un desastre", contó el joven. "Me dijeron 'un año más, o tal vez menos, te ibas a dormir y no te despertabas más'", sin embargo la operación fue un éxito y Nicolás comenzó a encontrar su propio lugar en su vida.

El antes y el después de Nicolás. (Gentileza: Infobae)

"Pensaba todo el tiempo: 'No puedo seguir viviendo así, no puedo seguir forzando algo que no soy, fingiendo, no me siento cómodo en este cuerpo'. Evidentemente había vivido más de 20 años con un agujero en el corazón", dijo Nicolás.

Pasó por un tratamiento hormonal para alcanzar su sueño: quería tener barba, bigote, la cara más cuadrada, la voz más gruesa y lucir por primera vez cómo se sentía por dentro: “No tengo problema en mostrar las fotos porque me sirve para comparar con quien soy hoy, todo lo que estoy logrando”.