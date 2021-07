Los intendentes Martín Perez, Walter Vuoto, y Daniel Harrington firmaron un importante convenio con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. El mismo es en el marco de un proyecto integral de gestión de residuos con financiamiento del BID, para los tres municipios de la provincia, que incluye la implementación de una planta de clasificación de los residuos que mejorará la gestión y su disposición final.

Los intendentes fueguinos suscribieron un convenio con el ministro Cabandié para el tratamiento de residuos Prensa Municipalidad RGA

Al respecto, Cabandié, señaló que: “estamos ante una situación histórica, al dar un marco de solución a los residuos sólidos urbanos de esta hermosa provincia de Tierra del Fuego”. Afirmando que: “vamos a seguir trabajando para ultimar los detalles técnicos para tener la carpeta lista y entregársela al BID. Esperamos la segunda partida del crédito para poder hacer esta planta para toda la provincia de Tierra del Fuego y hacer 20 plantas más en todo el país”.

En ese sentido, el ministro manifestó “esto es generador de empleo, por eso hablamos de economía circular. Esto genera mucho empleo verde, tenemos que empezar a tener la apertura suficiente y concebir que desde la agenda ambiental también somos generadores de empleo”.

Los intendentes fueguinos suscribieron un convenio con el ministro Cabandié para el tratamiento de residuos Prensa Municipalidad RGA

Por su parte, el intendente Martín Perez agradeció la visita a la ciudad de Río Grande y resaltó “la participación que el ministro Juan Cabandié tuvo en el “Foro Ambiental del Centenario” que se llevó a cabo semanas atrás”.

Asimismo, remarcó que: “el Municipio se encuentra realizando mejoras en la gestión de residuos municipales y trabajando en pos de la integralidad del sistema, considerando de gran importancia continuar con las acciones relacionadas al tratamiento responsable de los residuos”.

Los intendentes fueguinos suscribieron un convenio con el ministro Cabandié para el tratamiento de residuos Prensa Municipalidad RGA

En su alocución, afirmó que: “es la primera vez que los tres municipios trabajan articuladamente. Es histórico porque estamos trabajando todos para poner de pie a nuestra ciudad, con un gobierno nacional, junto a Alberto y Cristina, que comenzó a poner de pie a Río Grande”.

Del mismo modo, Perez continuó diciendo “lo primero que hicimos fue conversar con nuestros amigos intendentes de las otras ciudades de nuestra provincia, y nos pusimos de acuerdo para comenzar a trabajar en conjunto. Hoy, Juan Cabandié está anunciando algo histórico para Tierra del Fuego”.

En esa línea, indicó que: “quienes crecimos en esta ciudad nos obliga a pensar en cómo la vamos a construir hacia adelante, qué legado les vamos a dejar a las futuras generaciones, a los jóvenes y a los niños. Desde que asumimos empezamos a llevar adelante una agenda ambiental en Río Grande, va a llevar mucho tiempo y no va a ser fácil resolverla de un día para el otro, pero donde nosotros decidimos como gestión municipal empezar a sentar las bases para un futuro distinto desde el punto de vista del cuidado del ambiente”.

Los intendentes fueguinos suscribieron un convenio con el ministro Cabandié para el tratamiento de residuos Prensa Municipalidad RGA

A su vez, remarcó “la responsabilidad que ha tenido el ministro en cumplir con su palabra, en acompañar la gestión en este trabajo que venimos llevando adelante los tres intendentes, con equipos técnicos, organizaciones ambientales, y entidades sindicales, como Pedro Velázquez del gremio de Camioneros, y de cómo trabajamos la recuperación de residuos de nuestra ciudad, destacó la labor de ellos para mantener limpia la ciudad”.

Por otro lado, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto aseguró que: “no es casual que estemos hoy en vísperas del Centenario de la ciudad hermana de Río Grande haciendo un anuncio que va a cambiar radicalmente el futuro de nuestros jóvenes, de nuestras futuras generaciones por los próximos años. El ministro Juan Cabandié, junto a los equipos técnicos de las tres municipalidades han venido trabajando el último año y medio en un proyecto integral con los tres municipios y hoy se firma y se da el puntapié inicial para construir las tres plantas modulares de tratamiento de residuos sólidos en las tres ciudades, con una inversión de más de 10 millones de dólares para resolver el problema de los residuos definitivamente de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Eso tiene que ver con una mirada federal de un país que empezó a ponerse de pie y a recuperarse”.

“Después de haber firmado más temprano un convenio en Tolhuin, junto a Daniel Harrington le contábamos al ministro Juan Cabandie mientras entrábamos a la ciudad y pasábamos por los galpones de las fábricas, de aquel acto de Néstor Kirchner en el San Martín en el año 2002, donde Río Grande y Tierra del Fuego habían pasado por la crisis de 2001 con todo desbastado. Desde ese acto hasta la fecha, Néstor cumplió con absolutamente todo. Cumplió con el PAMI, recuperándolo para los adultos mayores. Cumplió con la 19.640 y cumplió también con volver a ver en las calles de Ushuaia y Río Grande los mamelucos, que vuelvan a llenarse las fábricas de trabajadores” recordó Vuoto.

“Desde esa fecha, se puso en agenda esa Patagonia profunda, con sus necesidades y por primera vez un estado federal y nacional pensaba en los patagónicos como actores fundamentales del desarrollo estratégico. Pasaron muchos años, llegó el gobierno de Cristina y Tierra del Fuego terminó el año 2015 con pleno empleo”, indicó Vuoto.

“Después vino Macri y hoy tenemos una provincia con 38 puntos de pobreza y 15 puntos de desempleo. Pero volvimos a recuperar la Patria, con Alberto y con Cristina, junto a ministros tan federales como el querido compañero Juan Cabandié, quien sale a recorrer la Argentina, ante los incendios y las necesidades concretas de dar trabajo y dar respuesta a un tema tan complejo como son los residuos sólidos urbanos” sostuvo el intendente de Ushuaia.

Los intendentes fueguinos suscribieron un convenio con el ministro Cabandié para el tratamiento de residuos Prensa Municipalidad RGA

Con relación al convenio, Vuoto destacó que el mismo “va a cambiar la historia definitiva de las ciudades, dando vuelta 30 años de historia, donde una provincia con tres municipios no pudo lograr un acuerdo para solucionar un tema tan sensible como es la generación de residuos. Hoy por fin damos ese puntapié inicial. No es casual y no fue magia. No es casual que las ciudades están gobernadas por dirigentes como Martín, con todo un equipo que puso en discusión lo ambiental, o la gestión de mi amigo Daniel, que puso en valor la agenda ambiental, el desarrollo sustentable y sostenible, con la gente adentro. No es casual que tengamos un ministro como Cabandié”.

Finalmente, agradeció a Martín Pérez, “sé que toda tu gestión está haciendo un enorme trabajo para tener el mejor Centenario que se puede tener con el contexto de pandemia. Uno lo ve de allá y lo valora, te veo al frente absolutamente de todo. Gracias querido Juan, por ser parte de esa generación y gracias por tomar la definición política de resolver de una vez por todas y para siempre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de las tres ciudades, cuidando al ambiente. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños a Río Grande”.

Por último, el intendente Daniel Harrington manifestó que: “a quienes nos toca la responsabilidad de gobernar las ciudades tenemos una misión y el compromiso de prestar servicios a los vecinos y creo que este es el primer puntapié para lograrlo. Después de esta política ambiental, económica y social, vamos a prolongar no sólo el uso de los rellenos sanitarios, sino también poder dar el ejemplo de cómo se deben tratar los residuos en todo el país, seguramente. Con el compromiso de Juan, estoy seguro que vamos a lograrlo. Y estoy orgulloso de ello”.