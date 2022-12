“No sabemos de justicia, pero sí de dolor”: su hijo murió en el viaje de egresados hace 14 años y la causa quedó impune

Desde diciembre de 2008, las fiestas de Navidad y Año Nuevo ya no son lo mismo para la familia Maichil. Ese año, uno de los hijos llamado Damián tuvo su viaje de egresados a Carlos Paz y nunca regresó a su casa por una evitable muerte.

La familia Maichil es de Río Turbio y desde hace 14 años la vida de ellos cambió rotundamente porque falta un ser querido.

Damián estaba de viaje de egresados con sus compañeros del colegio en Carlos Paz y, por una serie de negligencias e impericias, tuvo una muerte que pudo haber sido evitada completamente. Hasta el día de hoy, los padres del joven reclaman justicia.

Damián fue víctima de diferentes inacciones que lo llevaron a una muerte por neumonía aguda. Cuando el joven empezó con los síntomas fue atendido en el Hospital de Caleta Olivia, en donde un doctor solo le dio medicación para bajar la presión.

Los acusados en el juicio en 2019. Foto: La Opinión Austral

La familia inició un juicio por homicidio culposo y varias personas fueron señaladas como responsables de la muerte de Damián, como los padres que habían viajado como adultos, el médico que lo atendió y el coordinador de del viaje de egresados.

El juicio comenzó el 17 de diciembre de 2019, antes de la feria judicial estival y el Tribunal Oral de Río Gallegos, conformado por Jorge Yance, Joaquín Cabral y Enrique Arenillas, decidió absolver al médico y condenar a Leonardo Rigazzi, el coordinador.

Según precisó La Opinión Austral, los padres acompañantes que estaban procesados por el caso se ausentaron al debate y, después, presentaron un escrito en la Cámara. Nunca más hubo noticias de ellos.

“La Justicia no ha hecho nada todavía”: la declaración de la madre de Damián

La causa está en el Tribunal Superior de Justicia, pero por el momento no hay ningún novedad y la familia tiene miedo que el expediente sea archivado. Pasaron 14 años del día de la tragedia de Damián y su madre, Carmen Barrientos, dijo que en las fiestas es cuando más lo extrañan.

“Mi familia y yo estamos muy mal, porque la Justicia no ha hecho nada todavía. Los padres nunca se presentaron y se burlaron de los jueces pero nunca se hizo nada”, dijo la madre de la víctima. “En estos días como ahora que se cumple el aniversario y las fiestas es cuando más extrañamos y necesitamos a mi hijo”, agregó.

Carmen, la mamá de Damián Maichil, junto al altar que le hizo a su hijo. Foto: La Opinión Austral

“Este 27 de febrero él estaría cumpliendo 29 años, capaz ya estaría recibido porque le gustaba mucho estudiar”, enunció la mujer. Luego, contó cómo se siente la familia después de tanto tiempo de la tragedia: “uno que no tiene conocimiento de como es todo esto da rabia. Porque ninguno, ni los jueces ni los abogados se prestó para hablar, nosotros no sabemos de justicia, pero si del dolor que llevamos adentro, ya son catorce años peleando y no se ha hecho nada”, concluyó Carmen.