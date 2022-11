Un vecino de Río Primero denunció que la Policía lo mandó a hacer justicia “por mano propia”

Un insólito hecho tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad cordobesa de Río Primero, donde un hombre sufrió un importante robo y al denunciarlo, recibió una increíble respuesta de la Policía. Se trata de una nueva muestra de la inseguridad que se vive en la provincia.

Según informó El Diario del Pueblo, ladrones ingresaron a una vivienda de barrio Sur durante la madrugada del domingo y la desvalijaron. Al percatarse del robo, la víctima, Fabricio Lenardon, radicó la denuncia en la Policía y en paralelo, comenzó a investigar quiénes habían sido los autores del ilícito.

De acuerdo a lo relatado por el hombre, fue el hermano menor de los ladrones el que confirmó que había sido su familia la que había robado. Con la información en sus manos, la víctima de las sustracciones volvió a comunicarse con la Policía pidiéndole que lo acompañen a recuperar las pertenencias, pero recibió una respuesta insólita.

“Me dijeron que no podían hacer nada”, contó el sujeto. “Las palabras textuales fueron que hiciera justicia por mano propia”, reveló el joven, claramente indignado.

El mal momento que vivió la víctima del robo al intentar recuperar sus pertenencias

Ante la inacción de la Policía, el sujeto decidió ir a la casa de los malhechores y pedirles que le devuelvan las pertenencias robadas. “Fui a buscar mis pertenencias y me alardearon la plata que me chorearon al frente mío. Me sacaron a las pedradas... Llamé a la Policía de Río Primero para que me acompañen, si hubieran estado al menos hubiéramos podido recuperar algo, pero me dijeron que no podían acompañarme, que haga justicia por mano propia. Es increíble, la Policía está donada, regalada...”, publicó Fabricio en sus redes sociales.

Qué le robaron al joven de Río Primero

Según enumeró el dueño de la propiedad asaltada, los delincuentes le robaron una cámara, una PlayStation 4, perfumes importados, una bicicleta marca Venzo y una importante suma de dinero en efectivo.