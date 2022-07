“Voy a ir a Colombia con la delegación Argentina, a participar del campeonato de atletismo máster que se va a realizar los días 20 y 27 de noviembre”, dijo Juan Daniel Bórquez, el atleta de 56 años que se encuentra en plenos preparativos para el viaje a la competencia a nivel internacional. El hombre realiza todos los días dobles turnos de entrenamiento y además se encuentra emprendiendo actividades para juntar los fondos suficientes y que sin ninguna preocupación pueda solventar su estadía en Colombia. Obtuvo este lugar debido a que salió campeón argentino de 10k en Viedma y 15K en La Pampa.

En un diálogo con La Mañana Patagonia, el deportista de Caleta Olivia comentó: “Estamos haciendo eventos y golpeando puertas para ver si puedo llegar desde lo económico a ir a participar. Son más o menos 10 días de estadía en Bogotá”. Este sentido, indicó que para fin de mes tiene pensado realizar una venta de locro y otras actividades que le permitan recaudar dinero.

Bórquez se encuentro en plenos preparativos para el viaje a la competencia de nivel internacional. Foto: Voces y Apuntes

Luego mencionó que en esta competencia, los primeros tres que clasifiquen irán al Mundial. Juan no pierde las esperanzas y apunta a seguir creciendo. “Cuando recién empecé con esto, nunca pensé en subir a un podio nacional y después de eso vamos a ver que pasa en el Sudamericano y si se logra algo vamos a seguir metiéndole”, agregó.

El hombre es un atleta federado a la Asociación Chubutense de Atletas Máster, iría a Colombia en representación de la provincia de Chubut. “Cuando sos un atleta Master te tenes que pagarte todo lo que es la ropa de la Selección Argentina, las zapatillas que vale casi doscientos dólares. Hasta ahora en los nacionales me han ayudado gente de Santa Cruz, de Chubut no”.

Cuando se le pregunta cuándo nace esta pasión, Juan responde: “Fue apenas me jubilé a los 52 años, empecé a entrenar, pero no para esto. Yo tenía en claro que me jubilaba e iba a hacer algo para no quedarme en casa y empecé primero a viajar con la gente de Fútbol Máster y cuando empecé a correr subí los tiempos y me dijeron que eran buenos, y ahí arranqué y no paré más”.

Borquez fue afiliado a la Asociación en enero y en marzo “salí subcampeón de 1k en Córdoba”. Los 10k en Viedma los ganó con un tiempo de 38 min son “3:54 el ritmo del kilómetro”. Luego, en menos de 20 días, salió campeón de 15K en La Pampa: “Lo hice en 56 minutos” contó el atleta. Su esposa fue un gran pilar para él. Ella fue quien impulsó a Juan para que corra.