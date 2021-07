Marcela López sigue siendo buscada. Desapareció hace un mes y medio dejando su vehículo y todas sus pertenencias allí frente a la costanera de Rio Gallegos. Todavía no se sabe nada de ella y aún no hay nuevos rastros sobre lo que pudo haberle ocurrido.

Todos los días, cadetes de la policía, miembros de la División Comisaría Sexta de Río Gallegos, el GEOR (Grupo Especial de Operaciones Rurales) y demás miembros y voluntarios, prosiguen con el rastrillaje para intentar tener alguna pista de lo que pudo haberle ocurrido a Marcela López.

Días atrás hubo allanamientos en la propiedad de la ex pareja y se espera que la justicia obtenga los datos de la pesquisa a los celulares que se secuestraron.

Personal de seguridad y justicia trabajan intensamente en la búsqueda. Web

El hecho se registró en horas de la tarde y noche del miércoles pasado. Fue Viviana López, la hermana de Marcela, quien encontró un papel en la entrada de su casa y fue a mostrárselo a la jueza Valeria López Lestón. El papel indicaba que el cuerpo de la mujer estaba enterrado en la chacra de su expareja. Tras esto, la magistrada ordenó tres allanamientos en propiedades de José Luis Balado, último novio de Marcela.

Asimismo, en las últimas horas apareció un nuevo protagonista en el caso. Se trata de un hombre mayor de edad al que Marcela le alquilaba una casa y, en reiteradas oportunidades, tuvo algunos percances con la mujer por el no pago de la renta, se indicó en La Opinión Austral. Situación que hizo que la relación se pusiera tensa.

“Ojalá que la sigan buscando a nivel nacional, a medida que pasa el tiempo y que no aparece en el agua, vamos a seguir molestando para que se hagan procedimientos en otros lados”, aseveró Analía, sin descartar ninguna hipótesis.

En este sentido, en la contínua búsqueda, la familia espera poder obtener alguna noticia de Marcela López. Rocío, una de las hijas, escribió en redes sociales:

“44 días, 44 noches eternas donde no puedo dejar de pensar, de extrañarte, de oler tu ropa, de mirar tu auto, de esperar un mensaje tuyo de decirme que vaya a lo de “Poly” que me esperas con mates”. De ver un mensaje tuyo en nuestro grupo de la familia, quedó todo a medias: la pieza, tu ropa, tus cosas, tu olor en la casa”.

“No vamos a parar mami con mis hermanos, tus hijos, tus 4 hijos no van a parar hasta encontrarte. No se puede seguir así, sin vos NO. Nunca me expreso en redes, mi perfil no tenía mucho, no transmitía mucho pero el tuyo si. Tus comentarios eran frecuentes en nuestras fotos, en nuestras publicaciones, de tus amigos, familia”.

“Tu presencia es notable, a mi no me van a querer hacer creer algo que como hija no siento. No sé que paso mami, no sabemos que pasa. Todos los días intento entender que pudo haber pasado pero no encuentro respuesta. Solo le pido a Dios que te guarde hasta que lleguemos a encontrarte. Todo quedó congelado! Faltas vos! TE AMAMOS MAMÁ”.