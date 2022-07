Un lunes aterrorizante vivieron los propietarios del mercado “Sofía”, del barrio Miramar de Caleta Olivia, debido a que hombre ingresó a robar a mano armada y se llevó tres patas y muslo de pollo, un kilo de chorizos y carne, dos botellas de cerveza y 3 mil pesos. Los propietarios aterrorizados no quisieron brindar declaraciones por miedo.

Según informa La Opinión Austral, la secuencia sucedió alrededor de las 20:40 horas. El mercado se encuentra localizado en la esquina de las calles Progreso López y Azcuénaga y se trató de una sola persona. Un dato de color es que previamente, la Policía detuvo a integrantes de una banda de ladrones que robaron comercios. Los delincuentes fueron procesados por el juez Gabriel Contreras, a cargo de La Instrucción Penal N°2, con prisión preventiva.

Un hombre robó asado, alcohol y 3 mil pesos en el mercado "Sofia" de Caleta Olivia. Foto: La Opinión Austral

El delincuente amenazó a los propietarios del comercio con un arma de fuego

Luego del aberrante hecho, los dueños del local no quisieron hablar sobre el hecho debido a que tienen temor de lo que podría ocurrir más adelante, porque no saben si se trata de una banda delictiva. Además, tienen miedo a que vuelvan a robar el mercado. Por su parte, el personal de la Comisaria Tercera de la zona realizaron un rastrillaje por los alrededores, pero no lograron encontrar al delincuente. En la causa de investigación intervino el magistrado de turno y el personal de la División de Investigaciones (DDI).

¿Cómo fue el robo en el mercado “Sofía” de Caleta Olivia?

Eran las 20:40 hs cuando la guardia del Comando Radioeléctrico recibió el llamado del propietario del local. El trabajador le informó que fueron víctimas de un robo mientras estaban brindando atención a los clientes y en un momento ingresó un hombre con un cuellito color negro que le tapaba la mitad de su rostro y se dirigió a distintos lugares del mercado para una supuesta compra.

Como bien informamos antes, el delincuente, se hizo pasar como un cliente común. Se acercó a la carnicería, donde pidió tres patas y muslo de pollo, un kilo de chorizos y carne. Luego se dirigió a las heladeras y sacó dos botellas de cervezas. Acto siguiente, el ladrón le entregó a la cajera una tarjeta de débito, pero no tenía fondos suficientes. El hombre sacó un arma del bolsillo de su campera y apuntó hacia los dueños, y exigió que lo dejen ir sin pagar y que le entreguen la recaudación del día. Se escapó con 3 mil pesos, el asado y alcohol.

Los uniformados realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, pero no lograron encontrar al delincuente. (Imagen ilustrativa) (José Gabriel Hernández / La Voz() Foto: José Hernandez

La banda de delincuentes detenida de Caleta Olivia

Tres jóvenes de apellidos Páez, alias “Huesito; Soria: Caniggia y Sandway:“Nacho”. Están detenidos por robar en diferentes comercios de Caleta Olivia. Los robos ocurrieron durante el mes de junio. En julio, la DDI realizó cinco allanamientos en los barrios Rotary XXIII, Güemes y Vista Hermosa, con el objetivo de encontrar a los integrantes de la banda.

Finalmente, el 13 de julio, el magistrado Gabriel Contreras les dictó prisión preventiva, quedarán en la cárcel por tiempo indefinido. La persecución de los robos comenzó en una rotisería y almacén, donde se llevaron una suma de 30 mil pesos. Nueve días después interceptaron el minimercado “Saturno”, se robaron 130 mil pesos y el tercer hecho fue en el mercado “Elen”, lugar que sustrajeron 2. 500 pesos.