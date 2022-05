El rumbo errático del juicio por el asesinato de Nora Dalmasso abre caminos paralelos que dan mucha tela pero que no aportan mucho en la búsqueda de la verdad, como este entredicho que habría protagonizado el fiscal Julio Rivero contra sus colegas, en la noche del lunes.

Tras los rumores que ayer daban cuenta de que Rivero se quejó por la falta de apoyo de sus pares, se conoció que habría enviado un duro mensaje, en el grupo de WhatsApp del Ministerio Público Fiscal.

En tal sentido, una fuente cercana a ese ámbito, indicó que el fiscal del Caso Dalmasso no se anduvo con vueltas y disparó: “¿Saben qué, estimados colegas del MPF? Váyanse a la puta madre que los parió”, publicó este miércoles el diario Puntal.

Enojado, el funcionario reclamó: “El Debate comenzó el 14 de marzo, hace casi dos meses. Y hasta hoy ni una sola muestra de apoyo... de los que no me conocen (son la mayoría) y de los que algo me conocen”, criticó.