En una nueva audiencia por el juicio por la muerte de Nora Dalmasso, el ex amigo del viudo Marcelo Macarrón, Daniel Lacase, hizo una declaración que aportó muy poco a la búsqueda de la verdad, pero que tuvo un alto contenido emotivo para los presentes.

Frente al Tribunal, Lacase sorprendió asegurando que nunca fue nombrado vocero de la familia y que eso fue una atribución que él se había tomado, confesó mientras su ex amigo Macarrón lo contemplaba con ojos que comenzaban a inundarse.

“Todas las opiniones mías fueron personales”, aseguró sobre aquellos días posteriores al asesinato de Nora, cuando la familia optó por el silencio y agregó: “debo reconocer que yo me excedí con ayudar con la prensa”, sostuvo en expresiones que reproduce Puntal, en su sitio web este martes.

Sobre aquella fatídica hora en que hallaron el cuerpo sin vida de Dalmasso, Lacase recordó que estaba junto con quien era su amigo: “Estábamos con Macarrón en Punta del Este en un torneo de golf. Antes de entrar al puente de La Barra me llama quien entonces era mi pareja y me dijo que me aleje. Ahí me dijo: ‘Nora murió’”, relató casi entre lágrimas.

Acto seguido, hizo un emocionado recuerdo de ese instante y la reacción de Macarrón: “Se desencajó, y nos abrazamos como cualquier persona que pierde a un ser amado”, contó.