Gastón Zárate cobró notoriedad como “El Perejil” de la causa, cuando lo encarcelaron sin pruebas que sostuvieran la grave acusación de ser el asesino de Nora Dalmasso, en un episodio que sirvió para embarrar más la cancha en este caso que lleva 15 años irresuelto.

Ya convertido en un hombre de 51 años, aquel joven pintor volvió a hablar de Nora, esta vez ante el Tribunal donde se desarrolla el juicio contra Marcelo Macarrón, el viudo acusado de mandar a matar a Dalmasso.

Con explosivas declaraciones, el testimonio de Zárate marcó la audiencia de este martes, donde el hombre hizo algunas revelaciones.

Sobre la relación entre Nora y su esposo, sostuvo que un día antes del viaje del viudo a Uruguay los vio discutir: “No sé qué discutían pero él decía que todo iba a terminar, que se iba a acabar. Ella le reclamaba un bien o un patrimonio, algo así”, aseguró.

Seguidamente, refirió que Macarrón le dijo a Nora: “Ya me tenés harto, todo se va a acabar, vamos a cortar por lo sano”, comentó y describió que “él estaba gritando, muy nervioso”, acotó.

Sobre su detención que le valió ser “un perejil” acusó que los policías, Rafael Sosa y Orozco, junto con el ex vocero de Macarrón, Daniel Lacase, le “armaron la causa” en su contra.

Nombró a De La Sota y Luis Juez

En otra sorpresiva declaración, Zárate contó que el entonces gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Luis Juez le ofrecieron sus abogados “para defenderlo de la corrupción”, reveló.

Además contó que con su madre debieron vender su casa y el auto para pagar el abogado y los peritos “para que no trucharan el estudio de ADN”, lamentó y expresó: “Me mataron, me quemaron mucho”.

¿Quién es El Perejil?

“Me dicen perejil porque me metieron en esta causa y soy inocente, pero nunca me gustó que me digan perejil, lo siento como una falta de respeto”, concluyó.